Pavla Gomba, ředitelka Unicef, vysvětlila, že ušité panenky nabízí Unicef k adopci za 600 korun. Částka pokrývá očkování proti šesti smrtelným dětským chorobám pro jedno dítě v rozvojových zemích.

„V Českém Krumlově máme hodně příznivců a nadšenců pro panenky. Zapojit se může kdokoliv, v tom spočívá kouzlo projektu. Panenka má rodný list, což je taková dodatečná hodnota. Autor panenku pojmenuje a musí ji vyplnit občanství a jméno. Pokud ji i tady dnes ušije, tak si sestaví rodný list a ten, kdo tu panenku koupí, tak by měl autorovi napsat, že panenka má nový domov, a že společně zachránili jedno dítě,“ vysvětlila s tím, že vytěžené prostředky z akce poputují nejspíš do krizové země, severovýchodní Sýrie, kde má Unicef třináct pracovníků. „Já myslím, že za tu dobu, co projekt v Českém Krumlově funguje, což je od roku 2013, se v Krumlově narodily stovky panenek, které zachránily životy někde jinde,“ dodala s povděkem ředitelka.

Se šitím panenek vypomáhala i Liběna Rochová, přední módní návrhářka. Sama navrhla letos panenku, kterou pojmenovala Mei. „Před čtrnácti dny se panenka vydražila za 85 000 korun. Mei znamená život, byla inspirována Japonskem a mou poslední kolekcí. Každý rok ušiji jednu panenku, inspiruji se kolekcemi, které chystám lidem,“ líčila.

Panenku si přijela ušít i Loudová Růžena s devítiletou dcerou Vandou z Vyššího Brodu. „Já si myslím, že je to moc pozitivní akce, člověk dělá něco pro někoho. Dcera se šitím zkušenosti nemá, ale chodí ráda na tvořivé dílničky, nemám strach, že by panenku neušila, kdyžtak ji pomůžu. Já jsem šila jen jako malá holka,“ podotkla.

Gita Fuchsová, česká diplomatka a velvyslankyně se vrátila letos po 4,5 letech z Afriky z Ghane, kde má Unicef pracovníky a tam představila projekt šití panenek. Ten se ujal i na jejích dalších misích.Tentokrát přijela i do Českého Krumlova.