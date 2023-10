V obchodu Květina z lásky v Českých Budějovicích teď mají zákazníci kvůli blížícím se dušičkovým svátkům zájem hlavně o věnce, různě zdobené žardinky a z květin hrají prim chryzantémy. Podle majitelky obchodu Magdaleny Tomšíčkové jsou oblíbené hlavně žluté chryzantémy, ale i jiné barvy si najdou své kupce. „Letos jsme měli nádhernou vínovou a byla první pryč,“ zmínila Magdalena Tomšíčková.

V květinářství mají na dušičky i stálé zákazníky, kteří si pravidelně objednávají věnce. I měsíc dopředu. „Jsou to spíš starší lidé, mladí přijdou a vezmou, co se jim zalíbí,“ říká Magdalena Tomšíčková. Doplňuje, že základem věnců je smrk pichlavý, který mají lidé rádi, protože pěkně vypadá a dlouho vydrží. Zdobení je různé, hodně se uplatní šišky nebo různé sušiny. V obchodě poznají blížící se svátky zhruba dva týdny dopředu. „Vrchol bude určitě ve čtvrtek a v pátek. Když mají květinářství o víkendu otevřeno, to my nemáme, tak také v sobotu,“ odhadla Magdalena Tomšíčková.

Otevřou dříve

Někde znamenají dušičkové dny i úpravu otevírací doby. V Týně nad Vltavou například budou otevírat o hodinu dříve. „Víkend před dušičkami a v den Památky zesnulých otevřeme už v sedm hodin,“ uvedla Jana Klímová, referentka městského úřadu, která má na starosti správu městského hřbitova. Jana Klímová doplnila, že po celé roky už je také zaběhnutý systém, kdy firma, která pečuje o hřbitov, zajišťuje vyšší četnost vynášení odpadních nádob.

V Českých Budějovicích i jinde mají tradiční pohotovost policisté. Strážníci městské policie v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých zvýší dohled na městských hřbitovech od čtvrtka 26. října. Podle Věry Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice, se zaměří na prevenci kriminality a veřejný pořádek. „V kontrolách hřbitova sv. Otýlie, hřbitova v Mladém a Třebotovicích, budou pěší hlídky městské policie pokračovat průběžně v denních i nočních hodinách, a to až do neděle 5. listopadu,“ doplnila Věra Školková.

Pozor na věci i v autech

„Památka zesnulých je bohužel příležitostí pro osoby, které na pietních místech páchají trestnou činnost. Strážníci svou přítomností působí preventivně především proti možným krádežím pietních předmětů a osobních věcí návštěvníků. Dále budou dohlížet na případný vandalismus a narušování veřejného pořádku,“ zmínila Věra Školková.

Návštěvníky hřbitovů, a zvláště pak seniory, policisté žádají, aby byli ostražití, nechodili sami, měli pod dohledem svá zavazadla a hřbitov nenavštěvovali krátce po otevření nebo krátce před uzavřením objektu. „Návštěvníkům také radíme, aby na hroby nedávali cenné předměty či drahé květinové vazby, které by mohly přitáhnout nechtěnou pozornost případných zlodějů,“ uvedla Věra Školková.

Na přelomu října a listopadu známe několik svátků, které připomínají zemřelé. V křesťanském světě je to svátek Všech svatých, v západním křesťanském světě slavený 1. listopadu a následuje Památka zesnulých, kdy se křesťané podle liturgické tradice 2. listopadu modlí za duše v očistci. V českých zemích tradičně lidé v těchto dnech navštěvují hřbitovy. Uvedené dva svátky v poslední době doplnil v tuzemsku Halloween. Tento svátek se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Je také původně připomínkou zemřelých, i když na jeho počátky existují různé názory. Ale hlavně je dnes spojen v anglosaském světě se „strašidelným“ koledováním mladší generace. V tuzemsku většinou zůstává jen u vyřezávaných dýní, v nichž se rozsvěcují svíčky.