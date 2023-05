V Budějovicích slouží obřadům hlavně síň na radnici vyzdobená rozsáhlou freskou na celém stropu, ale snoubenci si mohou navléci prstýnky také přímo na náměstí Přemysla Otakara II. nebo v areálu bývalého kláštera na Piaristickém náměstí.

Řada svateb se v Budějovicích uskuteční i v květnu. Obava ze sňatku v tomto měsíci spojeném s varovnou pověrou zřejmě mizí. A obřady se mají konat na různých místech. "Snoubenci si své ano řeknou v obřadní síni radnice, na rozkvetlé louce, ve stodole a také přímo v restauracích,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová, která se ujme role oddávající v rajské zahradě bývalého dominikánského kláštera s kostelem Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí. „Celý nově opravený objekt je krásný a řadí se k nejcennějším památkám v našem městě. Projít křížovou chodbou a dostat se do samého srdce kláštera je opravdu zážitek. Je to kouzelné místo. Na obřad v rajské zahradě se moc těším. Snoubence znám, tak jim možná popřeji, aby si odpustili ochutnat jablko ze zakázaného stromu, žili v lásce, harmonii, radosti i toleranci,“ doplnila primátorka. V květnu je podle matrikářek nahlášeno zatím 25 obřadů.

Tlak na termíny

Podle Aleny Noskové, majitelky budějovického Svatebního studia Avalon, nebyl květen ještě zhruba před pěti lety až tak oblíbený na sňatek. Lidé možná ještě víc dali na pranostiky. Teď už to pro snoubence ztratilo bývalý význam. Roste proto i obliba května, protože už lze svatbu mít venku. A také je velký tlak na termíny. Objednávat matriku se často musí dlouho dopředu. "Když je nějaký hezký termín, objednává se už rok dopředu," zmínila Alena Nosková. Doplnila, že letní měsíce jsou vhodné pro ty, kteří chtějí mít svatbu pod širým nebem, podzimní zase pro ty, kteří si přejí hlavně pěknou výzdobu. A na jihu Čech do toho vstupují i svatby cizinců. Pokud se týká květnových svateb, dominují jim Češi, ale v Budějovicích se letos v máji ožení i Francouz a jeho nevěstou bude Kolumbijka. Cizinci ale musejí mít podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové soudního tlumočníka. Pokud ovšem nepodepíšou prohlášení, že rozumí dostatečně česky a tlumočníka nechtějí.

Jak ale říká Alena Nosková, právě u cizinců je často sňatek na jihu Čech motivován tím, že se chtějí vzít na zámku nebo jiném výjimečném prostředí. Zná třeba případ japonského páru, který se bral v Krumlově, cizinců, kteří si řekli ano na zámku Hluboká.

Půjčit nebo koupit?

Vedle různorodého prostředí nabízejí na jihu Čech snoubencům i všestranné služby. Salon Avalon má na 180 šatů. "Máme nejen svatební šaty pro nevěsty. Máme i dětské obleky třeba pro družičky nebo pánskou sekci obchodu. A neoblékáme jen svatby," říká Alena Nosková s tím, že se jedná vedle svatebních o klasické společenské šaty. A pokud se týká poměru mezi půjčováním a nákupem je to v salonu Aleny Noskové zhruba 50 na 50.

Kolik stojí půjčení šatů? Je to podle možností a priorit zákazníka. Může to být do 10 000 korun, ale kdo klade právě na šaty důraz, pro toho jsou i dražší róby. "Záleží na prioritách," vysvětluje Alena Nosková a doplňuje, že někdo chce mít právě ty nejlepší šaty, jiný výzdobu na hostině a pro dalšího je klíčové místo, kde zazní společné ano.

Magická data

Zvláštním fenoménem jsou pro svatby výjimečná data. Extrémní zájem byl třeba před lety podle Aleny Noskové o datum 7. července 2007. Například 22. února 2022 si zamlouvaly páry na budějovické radnici také dlouho dopředu. Objednalo se jich jedenáct. Navíc to bylo úterý, což není obvykle oddací den. Město ale snoubencům vyšlo vstříc. Zajímavé je, že podobné datum 22. února 2020 (sobota), přilákalo jen šest párů, z toho jedno registrované partnerství. Podle tehdejšího primátora Jiřího Svobody si možná někteří snoubenci vybírají výjimečné datum jednak kvůli numerologii nebo také kvůli tomu, aby si datum sňatku snáze zapamatovali.

Loni se v Budějovicích konalo 399 svateb. Předtím byla bilance následující: 2019 - 377 , 2020 - 332, 2021 - 243, čísla samozřejmě ovlivnil i koronavir a omezení přijatá za pandemie. Nejoblíbenější měsíce pro svatby jsou dlouhodobě červen až září.

Svateb je ale podle Aleny Noskové pořád dost. A pořád bude. "Protože ve dvou se to lépe táhne," říká Alena Nosková s tím, že právě koronavir tuhle starou pravdu mnohým párům připomněl.