Hlavní stavební sezona přidala další dvě uzavírky na Budějovicku. Kvůli rekonstrukci je úplně zavřena kruhová křižovatka v Ledenicích. Od Lišova neprojedete na Jivno a k Rudolfovu, odbočku Na Klaudě uzavřela stavba obchvatu Lišova.

Rekonstrukce kruhové křižovatky a mostku v Ledenicích a uzavírka silnice mezi Lišovem a Rudolfovem. | Video: Edwin Otta

Až do 20. prosince mají trvat práce na rekonstrukci kruhové křižovatky a blízkého mostu v Ledenicích. Pro řidiče to znamená objížďku, jejíž okruh v zásadě vede z Budějovic jižně nebo severně přes Třeboň.

Akci financují Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (10 662 768,62 Kč bez DPH) a městys Ledenice (1 307 431,32 Kč bez DPH). Podle Miroslava Straky, ředitele budějovického závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se bude hlavní investor snažit, aby zhotovitel práce urychlil, a tím by se termín uzavírky zkrátil. Případně, aby dříve byly ukončeny alespoň práce na kruhové křižovatce a tím umožněno její zprůjezdnění. Oprava kruháče totiž v podstatě škrtla možnost průjezdu Ledenicemi, kde se křižují trasy od Srubce, Strážkovic, Borovan a Třeboně.

Rekonstrukce kruhové křižovatky v Ledenicích. Stavba by měla trvat do 20. prosince. Začala 24. července. Objížďka vede po trase Budějovice, Strážkovice, Borovany, Třeboň, Lišov, Rudolfov, Budějovice.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Pro objížďku lze doporučit trasu Budějovice, Strážkovice, Borovany, Třeboň nebo trasu Budějovice, Lišov, Vranín, Třeboň. Do Ledenic lze zahnout od Borovan nebo Strážkovic nebo z křižovatky nedaleko Vranína.

Na Rudolfov zavřeno

Další uzavírka začala na trase Rudolfov - Lišov kvůli stavbě obchvatu Lišova. V lokalitě Na Klaudě už není možné ze silnice I/34 (Lišov - České Budějovice ) odbočit na Rudolfov a naopak. Trasa budoucího obchvatu Lišova se totiž v místě kříží se silnicí II/634 z Rudolfova do Lišova. Přestože je uzavírka s předstihem na všech komunikacích značena, podle svědectví pracovníka stavby řidiči uzavírku nerespektují a vjíždějí do zákazu, kde ohrožují sebe i zaměstnance stavební firmy. Do Rudolfova lze odbočit ze silnice I/34 u Hůr (vozidla do 3,5 t) nebo v Budějovicích na Okružní ulici a dále pak jet přes Vráto (vozidla nad 3,5 t).

Podle Adama Kolouška z Ředitelství silnic a dálnic ČR je uzavírka silnice II/634 úplná a je plánována do 30. června 2024. „K opětovnému zprovoznění silnice II/634 tedy dojde dříve než ke zprovoznění obchvatu,“ uvedl Adam Koloušek a doplnil, že stavba obchvatu zatím probíhá bez výrazných komplikací.