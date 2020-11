Cyklistům a pěším už začala sloužit nová stezka mezi Ledenicemi a Ohrazeníčkem. Nabízí bezpečnou alternativu hodně frekventované hlavní silnici, která vede od Ledenic kolem Zborova a přes Srubec do Českých Budějovic. Jak hustý je tu provoz ukazuje měření, se kterým si dal práci příznivec cykloturistiky Vilém Hluštík. V časopisu Vedneměsíčník uvedl, že během půl hodiny napočetl 293 aut, která po silnici projela. Teď se nabízí bezpečnější trasa hned vedle…

Podle starosty Ledenic Jiřího Benedy se kvůli koronaviru nekonalo slavnostní otevření cyklostezky, jejíž stavba vyšla na 15 milionů korun. Starosta na ní teď nečeká ani velký nával. "Vypadá to, že bude využitá až po jaru," říká Jiří Beneda realisticky i když s úsměvem připouští, že jsou cyklisté, kteří jezdí celou zimu. "Nebude to ale takové množství," dodává Jiří Beneda.

Na stezku přispěje i Evropská unie prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj. Dotace ve výši 90 % uznatelných nákladů ovšem bude vyplacena až zpětně. "Trošku jsme se finančně prohli," konstatoval ledenický starosta s tím, že městys musel akci předfinancovat. Poměrně dlouho trvala i pozemková příprava. "Něco se vykupovalo, něco směňovalo. Výkupů bylo minimum," popsal důležitou předehru stavby Jiří Beneda. Původně měla stezka vést po severní straně silnice, tam se ale nepovedlo získat některé pozemky, tak se staví jižně od hlavní komunikace. Pozemky ke směně si městys připravoval už od nedávných pozemkových úprav.

Nová bezpečná komunikace může sloužit nejen místním obyvatelům třeba na vycházky nebo k cestě do práce v betonárce u Ohrazeníčka. Využijí ji určitě i cykloturisté. Po místních silnicích se dá "zadem" dostat až do Zborova, pak do Starých Hodějovic a do Českých Budějovic. Na druhou stranu lze z Ledenic najít vedlejší cestu do Třeboně třeba přes Růžov, Vrcov a Petrovice.