Mobilní stánek s občerstvením se brzy objeví ve Stromovce. Za rok ho nahradí dřevěná konstrukce.

Park Stromovka v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jana Klomfarová

„Je to největší českobudějovický park, kam se lidé dostanou z centra za pár minut, slouží jako rekreačně sportovní místo a každý tam rád zavítá. Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že si tam mohou dát kávu a další nápoje i něco drobného k jídlu. Město totiž část pozemku do 31. října 2020 pronajalo společnosti Bralaz, která se bude zároveň starat o čistotu veřejných WC, protože stánek bude v jejich blízkosti. Příští rok, po domluvě s životním prostředím, vystřídá mobilní stánek dřevěná konstrukce, která do krajiny lesoparku lépe zapadne,“ popsal náměstek primátora Tomáš Bouzek.