Travnatý koberec plný všemožných rostlin, jezírko i s žábami, skleník jako vystřižený z anglických románů – taková je jeho ukázková přírodní zahrada. Navštívit ji a dalších 23 zahrad bylo možné v rámci Víkendu otevřených zahrad.

„Já jsem původně zahrady navrhoval. Pro firmu jsem navrhl trvalkovou výsadbu a následně i zrealizoval. Pak jsem začal trvalky pěstovat,“ říká muž, který se do Radonic přistěhoval před deseti lety. „Dneska je to dobré v tom, že lidé i odborníci vidí, jak ty rostliny vypadají ve skutečnosti,“ dodal Jan Nussbauer, který nejvíce času věnuje sekání trávy. „My nehnojíme, nepoužíváme postřiky, rašelinu nebo černou mulčovací textilii. I bez toho se dá krásně pěstovat a rostlinám to svědčí,“ řekl při komentované prohlídce.

A kde ve své zahradě má nejoblíbenější místo? „To záleží na ročním období,“ smál se. „Na večerní nebo brzkou ranní procházku je nejlepší travnatá cesta mezi trvalkami a keři. Když je léto, nejkrásněji se sedí pod ořešákem, protože voní, chladí,“ dodal.