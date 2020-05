Otevřít letní kino Háječek lidem chce čtveřice nových provozovatelů z Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců.

Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců. Zleva Milan Pleva, Kristýna Novotná, Radovan Moser a Daniel Habrda. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

I divák sám se může podle mluvčí Kristýny Novotné podílet na programu a např. do konce května hlasovat na facebooku pro český a zahraniční film, který chce na zahájení. To připadá na 2. a 3. července. „Zatím v anketě vede Na samotě u lesa a Hříšný tanec,“ prozradil další člen asociace Milan Pleva. „Otevřenost bychom rádi nabídli i tvůrcům a jiným kulturním sektorům,“ dodává Kristýna Novotná. Divadla, kapely aj. se mohou hlásit s dalším programem, který by až z 50 procent doplnil promítání. Filmy nové i starší uvidíte v úterý, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Další dny bude možný doprovodný program. „Nebráníme se ani předprogramu před promítáními,“ vysvětluje Milan Pleva s tím, že je škoda přijít až v půl desáté na projekci. Dále čtveřice, kterou uzavírá režisér Daniel Habrda, plánuje komponované večery s tematickým filmem, oblečením i občerstvením.