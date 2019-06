České Budějovice – Propojit jihočeskou a hornorakouskou kulturu stejně jako turismus se snaží projekt Kultura spojuje přes hranice – dovolená s kulturou v Linci a jižních Čechách podporovaná Fondem malých projektů Interreg.

Iniciátorem je Turistický svaz Linec, který se třicet let po pádu železné opony společně s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu snaží dát vědět do obou zemí o bohaté kulturní nabídce obou oblastí – jižních Čech a Českých Budějovic i Lince, které dělí sto kilometrů. Cílem spolupráce by mělo podle Georga Steinera, ředitele turistiky v Linci, být, že hudební nadšenci z jihu Čech navštíví Linec a linečtí a hornorakouští zavítají za kulturou do Jihočeského kraje. „V Linci máme půlmilionové publikum, které navštěvuje divadla, muzikály, opery. To je ohromný potenciál pro Jihočeské divadlo,“ myslí si Georg Steiner. Linec zase podle jeho propočtu nabízí sto akcí. „Na této úrovni by mohla probíhat kulturní výměna a naše regiony by se mohly více sblížit,“ dodává.