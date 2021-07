V seriálu Deník na návštěvě odpověděl na dotazy Deníku ohledně financí města starosta Jiří Švec.

Město má v plánu několik velkých investic, přiblížil byste je čtenářům Deníku?

Největší úsilí soustředíme na naši základní a mateřskou školu. Lišovská základka má kapacitu přes 500 žáků a mateřská škola přes 200 dětí. Protože se jsme již na hraně zmíněné kapacity, potřebujeme nové školní třídy, ale také jejich zázemí. Například v loňském roce jsme dokončili rekonstrukci školní jídelny za 30 milionů korun, rok před tím jsme investovali 13 milionů korun do rekonstrukce školních šaten.

V nejbližších letech máme v úmyslu postavit novou tělocvičnu za přibližně 95 milionů korun. Ta bude sloužit nejen základní škole, ale také celému městu a okolí. Přes den bude využívána žáky naší školy a od odpoledne do večerních hodin poslouží místním sportovním oddílům a spolkům. Prioritou číslo jedna je teď stavba nového pavilonu mateřské školy za 40 milionů korun a stavba pavilonu s pěti novými školními třídami za dalších 30 milionů korun. Čeká nás i přístavba ke školní jídelně. Když to shrnu, tak jen co se školství týká, máme připravené projekty ve výši stovek milionů korun.

Jak Lišovu vyšel závěrečný účet za loňský rok?

Město dlouhodobě hospodaří s přebytkem. Například rok 2020 skončil přebytkem více než 30 milionů korun. Dlouhodobě úspěšní jsme i v získávání dotací. Již v první polovině roku 2021 se nám podařilo získat necelých 15 milionů korun dotací na další investiční záměry.