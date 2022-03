„Na začátku jsme se podíleli na dopravě materiální pomoci směrem k Ukrajině, nyní aktuálně řešíme možnosti ubytování uprchlíků a pomoc se zajištěním základních životních potřeb pro ně. Pomáháme jim s administrativou, s hledáním zaměstnání, řešíme zajištění školní výuky pro děti, sami jsme museli najít tlumočníky a učitele“. Podle starosty je zatím informací od státu směrem k obcím málo. Na městský úřad se však už obracejí i lidé, kteří běžence ubytovali u sebe doma a potřebují informace o dalším postupu.

Sbírka a benefice

„Abychom mohli lidem hledajícím útočiště v našem městě a jeho okolí pomáhat dlouhodobě, potřebujeme i materiální a finanční zdroje,“ říká Jiří Švec. Proto město Lišov ve spolupráci s okolními obcemi založilo i finanční sbírku, kam mohou lidé přispět jakoukoli částkou.

Bude využita pro nezbytnou pomoc uprchlíkům právě v Lišově i v okolních obcích. Město navíc uspořádá i benefiční kulturní akci v kulturním domě. Prostředky z ní také poputují do zmíněné sbírky. Zastupitelé města budou také ke konci měsíce rozhodovat o dalších finančních prostředcích na řešení nastalé situace. „Přes všechny problémy jsem rád, že se tolik lidí v Lišově a okolí aktivně zapojilo do pomoci lidem z Ukrajiny. Společně teď musíme najít způsob, jak jim pomoci zapojit se do běžného chodu naší společnosti. K tomu pomáhá i krizový štáb města, kde jsou například i zástupci okolních obcí, hasičů, školy, učiliště a další,“ dodává Jiří Švec.

Dlouhodobá řešení

Lišovský starosta nezpochybňuje samotnou pomoc uprchlíkům, které postihla válka v rodné zemi. Upozorňuje však, že v horizontu dvou, tří týdnů může být v Lišově a okolí řádově sto lidí z Ukrajiny. „Těm bude nutné pomoci například s dostupností lékařské péče. Proto se snažíme komunikovat i s místními lékaři o jejich kapacitách,“ dodává Jiří Švec.

I v malých obcích přitom budou muset podle mínění lišovského starosty počítat s jednotlivými uprchlíky. „Nedělám si iluze, že by to stát plně finančně sanoval. A nebude to na krátkou dobu,“ říká Jiří Švec. Doplňuje, že veřejnost je nyní otevřena pomoci, ale jde zároveň o odpovědnost a uvědomění si toho, že nejde někoho pozvat a za týden nebo dva mu říci, že se musí přestěhovat jinam, když stále nebude kam. Řešení musejí být dlouhodobá a funkční. Nejen v řádu týdnů ale spíše let.