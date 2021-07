Zdroj: Deník

I když městem jen projíždíte, nemůžete přehlédnout množství okrasných stromů lemujících hlavní průtah. Když ale odbočíte do některé z vedlejších ulic, uvidíte, že se i jinde projevuje péče místních o město a jeho okolí. Jak se daří starat o životní prostředí ve městě, jehož území má rozlohu téměř 100 km a je tak větší než rozloha krajského města, o tom jsme si povídali se starostou města Jiřím Švecem.

Co všechno dělá město pro své životní prostředí?

Zdroj: Deník/Radka DoležalováJiří Švec: Předně je třeba zmínit, že naše město je specifické svou obrovskou rozlohou a patří k němu i deset vesnic. Lišov vlastní 42 hektarů rybníků a cca 570 hektarů lesů, na kterých hospodaří městská komunální firma SLUŽBY LIŠOV s.r.o. A právě na příkladech péče o tento majetek se to dá dobře ukázat. V lesích hospodaříme nejen podle předepsané legislativy, ale nad rámec se snažíme využívat všech moderních trendů v péči o les. Dřevo, které se musí vytěžit, prodáváme, a těžko prodejné zbytky, vršky stromů, soušky nebo část kůrovcové těžby, ve vlastní režii štípáme a prodáváme jako palivové zájemcům ze širokého okolí. Na pasekách pak zbylý klest nadrtíme speciální frézou a necháme jej na místě. Odpadají náklady na odvoz, včetně dopravní zátěže na silnicích, a v lese zůstane materiál poskytující živiny a zadržující vláhu. Tuto i další odborné práce v lese navíc nabízíme i sousedním vlastníkům, takže se nám daří udržovat lesy na Lišovsku v dobré kondici.

Málokterá obec má tolik lesů jako vaše město. Mohl byste uvést příklad i z jiné oblasti, kterým by se mohly inspirovat další obce?

Vždy jsme se snažili, aby vše fungovalo i od těch zdánlivě drobných a nedůležitých věcí. Například se snažíme vysazovat květiny všude tam, kde chodí velké množství lidí. U velkých měst je to běžné v jejich centrech, ale u města velikosti Lišov patříme spíše k výjimkám. Udržovat květinové záhony je totiž poměrně nákladné a potřebujete na to dostatečně odhodlaný tým lidí, nebo opravdu hodně prostředků. Maceška ani růže nepočká se zálivkou na pracovní den. Ale lidi pohled na květiny vždy potěší, a o to přece jde.

Kdo vám s tím pomáhá?

Šikovní lidé z komunální firmy, kterou se nám podařilo v uplynulých letech vybudovat. Starají se i o naše lesy, rybníky, o zametání i běžnou údržbu veřejných ploch. Zvládají i velmi odborné práce zahradnické a mnoho dalších činností. Dřív jsme hodně služeb zadávali externě, ale v posledních letech většinu věcí zvládáme vlastními silami. Provozujeme vlastní kompostárnu, v některých rybnících sami chováme ryby, jiné propachtováváme. Ve flotile našich strojů jsou nákladní automobily, traktory, zametací stroj, příkopové frézy, automatická velkokapacitní štípačka na dřevo i elektromobily.Samozřejmě že při vybavení naší komunální firmy, ale i při dalších investicích města, se snažíme co nejvíc využívat možností získat dotační prostředky, což se nám zatím daří.

A co třeba energetika a energie obecně? Snažíte se být ekologičtí i v tomto směru?

V městské centrální kotelně, která prošla kompletní modernizací, máme nejen velmi účinné plynové kotle, ale také kogenerační jednotku, což je v podstatě zařízení vyrábějící elektrickou energii spalováním plynu s tím, že teplo, které vzniká jako vedlejší produkt, pomáhá vytápět připojené domácnosti. Dalším příkladem energetických úspor je i veřejné osvětlení. Celkem máme asi 748 lamp veřejného osvětlení. Ve všech deseti místních částech a téměř v celém městě máme moderní LED osvětlení, které navíc umí automaticky regulovat svou intenzitu tak, aby například během nejhlubší noci nesvítilo na 100 %. Použitím moderních LED svítidel jsme samozřejmě z velké části odstranili i takzvaný světelný smog. A díky jejich velmi nízké spotřebě elektrické energie a téměř bezporuchovému provozu šetříme ročně cca milion korun ve srovnání s dobou před cca deseti lety. A to navzdory tomu, že máme více lamp veřejného osvětlení a energie jsou obecně dražší.

Když mluvíme o energetice. Velmi moderní jsou v současné době fotovoltaiky. Jak se díváte na ně?

K fotovoltaice musím předně říct, že jsem moc rád, že v žádném z našich katastrálních území není fotovoltaika na loukách. Podle mne patří především na střechy veřejných budov, kde je vyrobená energie prakticky okamžitě spotřebována. My jsme letos v březnu požádali o dotaci na instalaci fotovoltaických článků na střechy naší základní školy, což je komplex sedmi velkých budov. Její instalací by naše základní a mateřská škola měla ušetřit skoro 200 tisíc korun ročně. Při nákladech na instalaci systému cca 1,6 milionu korun se tato investice vrátí během devíti let. Při avizované životnosti systému více jak 25 let to tedy považujeme za přínos našemu rozpočtu i životnímu prostředí.

Všimla jsem si, že město Lišov každoročně investuje hodně peněz i do obnovy rybníků, výsadby stromů nebo třeba do dětských hřišť a parkových úprav. Zde o ekonomickou návratnost asi příliš nejde. Spíše o zdravé okolní prostředí. Jak se vám daří přesvědčit ostatní, že to má smysl?

Tak předně musím říci, že zastupitelé našeho města jsou velmi osvícení a dlouhodobě dbají na to, aby naše město vzkvétalo. Samozřejmě, že i úspory v energetice a dobré hospodaření s vlastním majetkem nám pomáhají vytvářet prostředky na věci, které jsou leckde vnímány jako nadstandard. Ve městě a jeho okolí tak najdete desítky dubových soch, turistická sezení a vyhlídky, dětská hřiště i přírodní koupaliště. Lišov je město, které má zelenou.