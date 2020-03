ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Zavolal jsem si všechny ženy, které byly v práci, jestli mají šicí stroj a jestli umí šít,“ vypráví starosta. Čtyři z nich ho přinesly do zasedací místnosti. „Šít uměl jen někdo, ale pak jsme zjistili, že to zvládne každý,“ vypráví dál starosta. Místní úředníci mají totiž v této době, když je omezený chod úřadu, méně práce, a tak se dali do šití. „Vůbec se necukali, řekl bych, že je to baví,“ myslí si Jiří Švec.

První den museli manufakturu zprovoznit. „Hlásili jsme si rozhlasem o látky a tkalouny. Vyzvali jsme i dobrovolníky, kteří umí šít, aby nosili doma ušité roušky na úřad,“ vysvětluje Jiří Švec a pokračuje: „Pak jsme koupili v Českých Budějovicích bílé bavlněné plátno.“ Pořídili celou roli, asi 120 metrů. Materiálu je však stále málo. "Používáme i ten od lidí," líčí starosta.

Hned napoprvé vzniklo asi dvacet zkušebních kusů, ale už druhý den vyrobili tři stovky roušek. „Dnes to bude podobné množství,“ myslí si starosta.

V lišovském rozhlase hlásí dál, aby lidi nosili, co ušili, zapojili se i zaměstnanci základní školy. Rozhlas informuje také o tom, aby se občané stavili pro roušky pro sebe a členy své rodiny. „V lidech to vzbudilo chuť a dobré emoce,“ zpozoroval starosta.

Stále je ale pro občany ochranných prostředků nedostatek, vždyť v Lišově žije 4,5 tisíce obyvatel. „Nedostali jsme žádnou centrální dodávku, i když jsme se to snažili vykomunikovat,“ líčí starosta. Zatím se však daří poptávku pokrýt.

Kromě toho úřad pomáhá i seniorům s donáškami nákupu základních potravin či vyzvedávání léků na erecept v lékárně. „Nechceme, aby chodili ven, spolupracujeme s pečovatelskou službou a chceme se o ně postarat,“ vysvětluje starosta.

Dům s pečovatelskou službou byl také vybaven rouškami ušitými na stroji.

„Zařizujeme se tak, abychom si pomohli sami,“ dodává Jiří Švec a směje se: „V poslední době jsem se stal opravářem šicích strojů. Třeba tajemník stavebního úřadu zase v těchto dnech žehlí roušky.“