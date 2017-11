V listopadu bojuje knírem proti rakovině prostaty

České Budějovice – Movember. To je novodobý pánský svátek, při kterém si muži nechávají narůst knír na počest prevence rakoviny prostaty.

Tomáš Budík z Dubného slaví Movember už pošesté. Každoročně si tak spolu s dalšími připomíná riziko rakoviny prostaty a důležitost preventivních prohlídek.Foto: Deník/ Radka Doležalová

Pojmenování pro celoměsíční svátek vzniklo spojením anglických slov Moustache a November, tedy knír a listopad. Do kampaně se zapojil i Tomáš Budík z Dubného. „Oslovilo mě to už před šesti lety. Prevence rakoviny by se měla řešit.



Mluví se o ní čím dál méně. Doporučil bych pánům, kteří se Movemberu zúčastňují, aby nezapomínali hlavně na preventivní návštěvu lékaře a aktivně tyto záležitosti řešili,“ řekl.



Muži umírají v průměru o šest let dříve než ženy. Tuto znepokojující skutečnost chce změnit i mezinárodní organizace Movember Foundation, která kromě propagace prevence získává i finanční prostředky na podporu nemocných mužů.



„Nemělo by zůstat jen u kníru. To je jen začátek pro další aktivitu. Hlavní je jít na prohlídku a také přispět nadaci. Můj dědeček na rakovinu zemřel, a i když u něj nešlo o prostatu, je to pro mě zásadní téma,“ dodal Tomáš Budík.