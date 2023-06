Oznámení o vojenském výcviku v obci vystrašilo některé obyvatele Litvínovic.

42. mechanizovaný prapor v Táboře. | Foto: Deník / Jiří Dintar

Na svých webových stránkách obec oznámila, že od 5. do 8. června tu bude v době od 22 hodin do 5 hodin probíhat vojenský výcvik pěší patroly 42. mechanizovaného praporu Tábor. Jednat se má o prostor obce Litvínovice a Šindlovy Dvory. "Znamená to, že nám přes vesnici budou jezdit tanky a chodit ozbrojení vojáci?" ptala se jedna z obyvatelek obce.

Starosta Litvínovic Martin Král ale vysvětlil, že se jedná pouze o přechod pěšáků táborského praporu, kteří budou směřovat do prostoru letiště v Plané, kde budou mít výcvik. "Obyvatelé si v noci jejich přesunu zřejmě ani nevšimnou," uklidňuje starosta místní.

Od 5. do 8. června bude vyznačeným prostorem Litvínovic a Šindlových Dvorů procházet 42. mechanizovaný prapor Tábor.Zdroj: web obce

Jednotka 42. mechanizovaného praporu Tábor provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva. Je nasazována do bojových, mírových či humanitárních operací.