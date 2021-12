Nepůjde o úplně nový počin, ale o tradiční akci v novém kabátě. Otužilci se na Silvestra do ledových budějovických vod noří už od roku 2014. „Napoprvé nás bylo šest, loni už přes sto,“ potvrdil vzrůstající oblibu ledového ponoru Jiří Borovka, otužilec a zástupce Konceptu LANNA, který ve městě provozuje kavárny Lanna a Vlnna nebo vyhlídkové plavby a vodní MHD. Se starým rokem se otužilci loučili nejprve v Lannově loděnici pod Dlouhým mostem. Když jich přibývalo, scházeli se na slepém rameni Malše. „A když už jsme se počtem účastníků dostali hned za největší otužileckou akci, kterou je Memoriál Alfréda Nikodéma v Praze s pětasedmdesátiletou tradicí, řekli jsme si, že by to chtělo dát budějovickému silvestrovskému plavání ještě důstojnější podobu,“ zmínil Jiří Borovka.