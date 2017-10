V Mánesově ulici zpomalí o víkendu doprava kvůli výkopům

České Budějovice – Od soboty do 3. listopadu bude kvůli výkopovým pracím částečně uzavřena Mánesova ulice a doprava se tam zpomalí.

Od 4. do 5. listopadu řidiče čeká úplná uzavírka křižovatky ulice Mánesova a Novohradská.

Při úplné uzavírce budou podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové platit tyto objízdné trasy:



• Objízdná trasa pro vozidla do 6 t a MHD – vozidla jedoucí po Mánesově ulici pojedou dále ulicí Čechova, Křižíkova, Fr. Halase a J. Dietricha zpět do ulice Novohradská.



• Objízdná trasa pro vozidla nad 6 t – vozidla jedoucí po ulici Mánesova budou pokračovat dále ulicí Nádražní, Generále Píky, silnice II/157, ulice Vodní, Plynárenská, Dobrovodská, U Lávky, silnice II/156.



• Objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové dopravy – autobusové nádraží – Dvořákova – Žižkova tř. – Čechova – Křižíkova – J. Dietricha - Novohradská



Dojde ke zrušení a přesunu zastávek MHD:

• Obousměrně bez náhrady zastávka Dopravní podnik.

• Zastávka Družstevní dům bude obousměrně dočasně přemístěna do ulice J. Dietricha.