Ve čtvrtek se mají skoro po dvou měsících opět otevřít hospody, kadeřnictví nebo obchody s textilem či obuví.

Na hosty se chystají i v českobudějovické restauraci Masné krámy. Provozní František Sýkora pro Deník ve středu dopoledne uvedl, že díky rezervacím už mají plno na čtvrtek i pátek večer. "Budeme mít obsazeno na padesát procent, ale žádné místo už na večery nezbývá," upozornil s úsměvem František Sýkora na bezpečnostní nařízení, které omezuje kapacitu. Na sobotu večer zatím prostor zbýval.

Velký zájem čekali. ""Lidé nám volali už od pondělí na soukromá čísla," přiblížil zájem o návštěvu známé restaurace František Sýkora. Na jídelníčku bude "klasika", ale zpestřená. "Covid nám vzal tradiční zvěřinové hody. Tak jsme ještě zařadili do nabídky několik jídel ze zvěřiny," zmínil provozní.

Úplnou novinkou bude punčový koutek hned u vchodu. "Měli jsme okýnko jako na jaře. Teď ještě nabídneme hned u vchodu prodej dvou, tří punčů, kávy, čaje, svařáku a několik malých jídel, trhanec, weisswurst se zelím nebo škvarky. Koupili jsme také dva venkovní stojany s hořáky a výzdobu, abychom navodili vánoční atmosféru a lidé se mohli i venku trochu ohřát," popsal prémiové doplnění nabídky František Sýkora.

Zákazníci si do restaurace chodili pro jídlo k okýnku i v době mimořádných opatření a třeba svatomartinská husa se s úspěchem i rozvážela po městě. "Štamgasty čekáme už ve čtvrtek dopoledne jako první," poznamenal ještě František Sýkora k tomu, jestli přijdou i stálí zákazníci.

Štamgasty čekají i v Pivnici Hermína v Bechyni. "Těší se a my na ně," uvedl spolumajitel podniku František Uhlík. S Luďkem Šandou provozují nejen pivnici, ale také penzion s restaurací. Do restaurace už máme rezervace na víkend, spíš na večeře," zmínil František Uhlík a dodal, že teď byla zařízení uzavřena. "Neměli jsme ani okýnko. Myslím, že by se to na Bechyni ani nevyplatilo," vysvětlil František Uhlík a připomněl, že jeden podnik v lokalitě otevřený byl a ani mu nechtěli dělat konkurenci a tříštit zbytečně zmenšený zájem zákazníků. Navíc je restaurace u penzionu zaměřena spíše na minutky. "Děláme tam spíše steaky nebo biftek a asi bych to ani nechtěl servírovat do plastu," připojil František Uhlík.

V pivnici rezervace nenabírají, ale čekají, že stálí hosté dorazí. "Co se s nimi bavíme, když se potkáme, štamgasti přijdou," říká František Uhlík za podnik, který spoluvlastní deset let. Tehdy kupoval objekt jako jednoduchý bufet, ale už s dnešním jménem, které zůstalo, i když byl provoz vylepšen a pozměněn. "Dřív sem chodili chlapi jen na lahvové pivo, když vystoupili z autobusu," připomněl minulost pivnice František Uhlík.

Na otevření je připraven i Vlastimil Píbr, který vede obchod s jeansovou módou v českobudějovické ulici Na Sadech. Jaký bude zájem zákazníků, když tak dlouho do obchodů nesměli, se podle Vlastimila Píbra nedá odhadnout. "Ale lidé chodit budou, protože nemohli a blíží se Vánoce," říká muž, který je známý tím, že nejen odhadne zákazníka podle postavy, ale vybere z různých střihů nejlépe padnoucí.

Ohledně hygienických opatření je připraven. "To zvládáme velmi jednoduše. Měli jsme to už na jaře a můžeme je plnit ještě dva roky," zdůraznil Vlastimil Píbr. Mrzí ho ale, že podmínky nejsou pro všechny stejné. "Velké obchoďáky to ale nedělají. Ve Skandinávii nebo Rakousku mají oddělený a uzavřený prodej textilu, papíru nebo hraček. Tady to není. Covid je strašný průšvih, ale podmínky by měly být pro všechny stejné," říká prodejce jeansové módy. Letos přijde zhruba o 40% tržeb. A zdůrazňuje, že to už se nedožene ani předvánočními nákupy, když bude otevřeno.

Posedět u zákusku a kávy bude od čtvrtka možné i v Cukrárně Jílovice. Podle cukrářky Pavly Petrovičové budou k dispozici čtyři místa, jsou tu totiž dva stolky a dovoleno je obsadit 50% kapacity provozovny. "Spíš si myslím, že lidé přijdou o víkendu," řekla ale Pavla Petrovičová na otázku Deníku, jaký čeká zájem a doplnila, že o víkendu se má také udělat lepší počasí. "Teď je hodně zima. Lidé přiběhnou, koupí zákusek a odběhnou," popsala s úsměvem cukrářka, jak to nyní chodí. Prodávala z okénka a hned ve čtvrtek nával na posezení uvnitř nečeká. Vitríny jsou ovšem plné a připravené, a to už Pavla Petrovičová zahájila i vánoční pečení na zakázku.

Ve čtvrtek otevírají například i kadeřnické salóny, ale i tam budou muset respektovat nová hygienická nařízení.