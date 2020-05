Mši svatou celebroval hlubocký farář Tomas van Zavrel. „To, co se v Municích stalo, je krásné obnovení vsi. I když zde žijí lidé, kteří nejsou věřící, už sto šedesát let je spojuje kaplička na návsi,“ řekl na akci.

Uskutečnit by se dle jeho slov nemohla bez munického osadního výboru. Právě Zdeňka Pirglová, která je členkou výboru, byla hlavní organizátorkou nedělních oslav. „V Municích žiji už patnáct let. Kaplička je to nádherná, postavena Schwarzenberkem, to si zaslouží připomenutí,“ poznamenala k dominantě návsi, jejíž základní kámen byl položený před lety 10. dubna. A jelikož to byla oslava, nemohl chybět dárek. Tím byl obraz sv. Jana Nepomuckého. „Neměli jsme v kapli oltářní obraz, tak nás napadlo, že bychom jej sem mohli dát. Předlohou se pro něj stala poštovní známka, kterou nám zapůjčil spirituál českobudějovického Biskupského gymnázia,“ přiblížila Zdeňka Pirglová.

Dodala, že do budoucna by se v kapličce měli setkávat při zavedených mších – jako tomu bylo například při setkání rodáků. „Někdo to prožívá duchovně, pro jiné je ten smysl v tom, že se mohou znovu setkat, že si jeden na druhého udělá čas. A to si myslím, že je dobře,“ dodal otec Tomas, který sem dorazil po mši v hosínském kostele. Jaký je o ni zájem po koronavirové pauze? „Lidé se těší, že se znovu setkají a popovídají. Je vidět to nadšení, “ přiblížil farář atmosféru včerejší bohoslužby.