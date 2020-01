Novou stálou expozici otevírá ve čtvrtek 16. ledna ve 14 h Jihočeské muzeum. Ta bude archeologická, přírodovědná a národopisná.

Budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Slouží nejen výstavám ale třeba i přednáškovým a jiným kulturním akcím. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Každá z částí je architektonicky ztvárněná tak, aby docílila didaktického účinku. Podle ředitele muzea Františka Štangla se mají návštěvníci vžít do prostředí děje i pochopit souvislosti tématu, poznatky si pak odnesou domů. Expozice by měla probudit svět fantazie a představ, které končí poznáním a poučením. „Základní filozofií expozice je vytvořit prostředí, které na návštěvníka působí emotivně, vtahuje ho do tématua postupným objevováním vyvolává další touhu po poznání,“ shrnuje František Štangl a pokračuje: „To je založeno na principu vcítění, vtažení návštěvníka do prostředí, doby a času daného tématu.“