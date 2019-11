"Máme tu dneska omezený provoz. Z tisíce žáků jich přišlo stopadesát. Zajistili jsme pro ty žáky, kteří nemohi zůstat doma, dohled a náhradní program. Rodiče jsme oslovili s tím, že pokud můžou, aby děti zůstaly doma. Kdyby přišly všechny, byl by problém pro ně zajistit dohled. U nás část učitelů stávkuje a část ne a je ve škole. Každý podle svého přesvědčení. Já osobně nestávkuju a pracuji jako každý den. Tak jak to bylo vyhlášené, se mi to nezamlouvá. Bylo to zbytečně narychlo. Jinak je zjevné, že je školství dlouhodobě podfinancované. Získat nového učitele matematiky nebo fyziky je téměř nemožné. Do budoucna to vidím jako velký problém. Jsem říditelem necelý rok, takže stávkování v nové roli zažívám poprvé," řekl ředitel ZŠ Nerudova Zdeněk Šrom.

"Nestávkuji. Důvody, které se v souvislosti s dnešní stávkou uvádějí, nejsou pro mě zásadní. Mám pocit, že ve školství jsou daleko palčivější problémy, které by se měly řešit a za které by se moglo stávkovat. Nárůst mezd učitelů, který tak jako tak proběhne, není teď to hlavní. Myslím, že by bylo dobré se zamyslet nad inkluzí a nad nově připravovaným financování škol, které se chystá v příštím roce. To totiž postihne zásadně nejen učitele a děti, ale i rodiče. Inkluzi je potřeba řešit jinak. Jinak den strávený ve škole, i když tu nemáme žáky, jsem strávila prací a dělala jsem si přípravy," řekla Stanislava Knedlová, učitelka na druhém stupni, čeština - občanka.

"Neučíme, ale díváme se moc krásný film Zlodějka knih. Je to užitečně strávený čas. Je to něco, na co v běžné výuce čas není. Žáci nemají jen film sledovat, ale i zjistit, kdo je vypravěčkou filmu a udělat si poznámky. Je to pro ně něco navíc," řekla paní učitelka Stanislava Obdržálková, učitelka angličtiny.

„Vypadá to, že stávkujeme jen kvůli platům. Ale spousta kantorů na to pohlíží úplně jinak. Rádi by, aby se zlepšila prestiž učitelství a naše postavení ve společnosti, abychom dostali více pravomocí, dále aby se inkluze řešila jinak, než dosud. Jsou to takové obyčejné věci, o kterých nemá běžná veřejnost ani ponětí. Přesto, že mi jde i o něco jiného než jen o přidání na platech učitelů, přesto jsem se ke stávce připojila, protože si myslím, že musíme táhnout za jeden provaz s ostatními. I když s formou protestu nesouhlasím, protože v tomto případě jsou děti a rodiče rukojmími. Ale rodiče musí na druhou stranu pochopit, že my pracujeme s dětmi, takže jiná možnost pro nás není,“ zástupkyně ředitele pro první stupeň Lenka Vaňková ze ZŠ Nerudova.