Čarodějnice, kouzelníci nebo kostlivci se v pondělí večer sešli v Neznašově nedaleko Týna nad Vltavou. Zdejší spolek Neznášek si nejen pro ně připravil hallowenský lampionový průvod. Akce se uskutečnila v rámci projektu Oranžový rok ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ.

V pondělí 30. října se v Neznašově konal hallowenský lampionový průvod. | Foto: Jakub Houdek

Dostaveníčko si dali tyhle nadpřirozené bytosti na návsi, odkud se poté vydali na cestu obcí. Trasu jim lemovaly vyřezané dýně všech možných podob. Jak uvedl člen spolku Neznášek Jakub Houdek, o jejich zdobení se postaraly děti z místní školy. „Ta zajišťuje svoz dýní a děti je pak zhruba týden před akcí dlabou buď s rodiči doma, nebo ve škole,“ přiblížil jednu z činností, která akci předcházela.

Dodal, že napilno měla zhruba desítka dobrovolníků tři hodiny před akcí. „Byli jsme rozděleni na týmy, přičemž už dopředu bylo domluvené, kdo, co bude dělat. My jsme rozváželi ozdoby a rozsvěceli světla, naše manželky zase pekly dobroty,“ nastínil zákulisí pondělní akce.

Všichni účastníci museli zdolat tři stanoviště, kde získali razítka, na konci je pak čekala sladká odměna. Tu dostaly děti z rukou čarodějnice Kateřiny Mrázové. „Kostým jsem si dělala asi hodinu, je to všechno, co jsem našla doma, tohle je třeba moje sukně otočená naruby,“ popsala svůj kostým.

Na akci ji nejvíc těší to setkávání. „Z hlediska účasti je to ta nejnavštěvovanější akce, kterou Neznášek pořádá. Potkají se tu všichni rodiče, lidé ze vsi. Do školy chodí i přespolní, tak to má za cíl přispět i ke skamarádění se. A lidé se sem stěhovali ve třech vlnách, tak je to dobré i k tomu, aby se vzájemně poznávali a celé se to propojilo,“ vysvětlovala Kateřina Mrázová, jež je také členkou spolku Neznášku.

Vrcholem akce byl ohňostroj, na který přispěla Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ. Bylo tak sedm hodin večer, když se obloha poprvé rozzářila všemi možnými barvami. „Těžko by to šlo dělat bez pomoci ČEZu. Peníze by se musely shánět jindy,“ poukázal Jakub Houdek na pomoc společnosti.