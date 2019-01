Jižní Čechy – Stavbařům chybí potřebný pozemek

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek



Kuriózní zážitek se nabízí všem, kteří jedou po zbrusu nové komunikaci mezi Ševětínem a Borkem. V silnici, která je první polovinou budoucí dálnice, chybí najednou přes sto metrů asfaltu. Problémový úsek se tedy objíždí po sousední komunikaci I/3, která se má v příštích měsících proměnit ve druhou polovinu dálnice.



Stavbaři nemohli dokončit na zmíněném úseku komunikaci kvůli tomu, že nemají potřebný pozemek. Ten se kvůli administrativní chybě nyní vyvlastňuje podruhé. Podle Jana Studeckého, tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), byly proto v kritickém místě zastaveny práce.



Přitom už v létě a na podzim se mají na dosavadní jihočeskou část dálnice napojit na Českobudějovicku úseky Bošilec – Ševětín (podle harmonogramu v polovině roku) a také výše zmíněný Ševětín – Borek (do konce roku). V jaké podobě bude k dispozici řidičům je ale otázkou. Rozhodnou o tom nejbližší měsíce.



Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) hrozí nepříjemná blamáž a může se stát, že na jednom místě bude dálnice sloužit jen v poloviční šíři. S omezením rychlosti a svedením dopravy v každém směru jen do jednoho pruhu. Stavbařům totiž chybí jeden pozemek.



Momentálně se o vyvlastnění pozemku rozhoduje na krajském úřadu. Úřad by měl podle Radka Šímy z oddělení informací rozhodnout do konce ledna. Řízení už jednou ŘSD vyhrálo, ale za pozemek nezaplatilo a ten se vrátil původnímu majiteli. Teď se proto vyvlastňovací řízení musí opakovat. To podle Jana Studeckého, mluvčího ŘSD, znamená dočasné zastavení prací v daném místě. Státní instituce ale nepochybuje, že i podruhé s vyvlastněním uspěje. „Předpokládáme, že práva k nedostupnému pozemku získáme před zahájením stavební sezóny 2019,“ říká Jan Studecký a naznačuje tak, že by se měl celý úsek dokončit včas. Zkušební provoz na úseku Ševětín – Borek má sice začít už letos na podzim. Smluvní termín úplného zprovoznění úseku je ale až březen 2020.



Nový úsek dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem má stát 933 milionů bez DPH, je dlouhý 10,6 kilometru. Nyní je hotova jeho první polovina.