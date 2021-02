Zdroj: Deník

Tři velké akce pořádají pravidelně nadšenci ze společnosti Rožmberk v kovárně, která se nachází jen pár kroků od novohradské základky na cestě ke hradu. Podle Olgy Černé ovlivní letošní nabídku hlavně hygienická opatření kvůli koronaviru.

„Máme Velikonoce, na podzim Bramborování a Čertovské kování,“ jmenuje hlavní projekty Olga Černá. Objekt, který byla před časem rekonstruován, ale žije i jindy. „Provádíme po kovárně, necháváme lidi kovat. Exkurze ve dvou místnostech staré kovárny ukazují, jak probíhal život v dřívějších dobách, plus máme ochutnávky tradičních jídel,“ popisuje nabídku pro veřejnost Olga Černá.

Nedávno se konalo pod patronací společnosti Rožmberk i setkání kovářů, jehož výsledek, skupinu velkých hřebů složených do jednoho díla, může dnes každý obdivovat na trávníku, který se rozkládá před stavením.

Jaký bude program tento rok, to si zatím netroufá Olga Černá odhadnout. „Pro letošek nikdo neví, co bude. Hlavně Velikonoce,“ říká za spolek dobrovolníků Olga Černá. Připojuje, že vloni žádný program na Velikonoce nemohl být a myslí si, že letos také vláda nic nepustí. Nadšenci se ale nemíní jen tak činnosti vzdát. „Řekli jsme si, že nechceme být zavření s cedulí, že to nejde,“ zdůrazňuje členka Rožmberku s tím, že i mimo velké akce by rádi něco uskutečnili.

V menších oddělených skupinkách by se třeba mohlo při částečném uvolnění opatření výtvarně pracovat s kamínky nebo se sklem, jako vloni. „S dětmi jsme šili na jaře roušky, byly to krásné výtvory, práci s textilem se tehdy věnovaly skupinky čtyř nebo pěti holčiček. Žádali jsme na to příspěvek i pro tento rok, ale jsme závislí na tom, jak to bude uvolněné,“ uzavírá Olga Černá. Různé kulturní akce pro veřejnost v Nových Hradech nabízejí třeba také v Koželužně, spolkovém domě nebo muzeu.