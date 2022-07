Kdy přesně chodby vznikly se podle Martiny Sudové neví a není zcela jistý ani jejich účel. „Jinde podzemní chodby propojují měšťanské domy, tady vede hlavní chodba od zámku doprostřed náměstí ke kašně,“ říká Martina Sudová. Protože chodby jsou úzké a jejich součástí jsou dvě studny je pravděpodobné, že systém sloužil jako zásobárna pitné vody. V podzemí je trvale zapnuté čerpadlo a pokud by tomu tak nebylo, voda by chodby zaplavila. „Podle pověstí mají být chodby rozsáhlejší. Mají vést k bývalému hradu nebo až do Hněvkovic, ale takové pověsti mají všude,“ s úsměvem připomíná Martina Sudová bujnou lidovou fantazii.

Podle brigádnice z infocentra Jany Teringlové se dostanou do podzemí dospělí za 60 korun a děti za 40 korun. Zapůjčené dostanou návštěvníci i holinky a pláštěnky. "Chodí se s průvodcem," dodala Jana Teringlová s tím, že otevřeno je o prázdninách od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Jedna návštěva podzemí trvá zhruba 40 minut.