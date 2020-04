Čtyři nové případy se objevily na Písecku, dva na Českobudějovicku a jeden na Strakonicku. Vyplývá to z informací, které v pátek večer poskytla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslava Kotrbová.

ON-LINE:

„Dobrou zprávou je, že relativní výskyt, tedy počet případů přepočtený na 100 tisíc obyvatel regionu, činil podle večerních dat Ministerstva zdravotnictví 18,41 případu na 100 tisíc, což je opět nejméně ze všech krajů České republiky. Je to i díky tomu, že drtivá většina Jihočechů pochopila, že řešení má ve svých rukách, chová se ohleduplně a za to vám všem velice děkuji. Vidíme, že opatření, byť jsou omezující, dávají smysl. Stačí se podívat k sousedům do Bavorska nebo do Rakouska. To už přistoupilo k povinnosti nosit roušky do obchodů, ale Bavorsko s bariérovými opatřeními váhá, a přitom je vůbec nejpostiženější spolkovou zemí. Mají více než dvacet tisíc potvrzených případů a více než 310 úmrtí. Podle relativních čísel, která nám umožňují porovnávat mezi sebou výskyt v jednotlivých regionech, má Bavorsko 155 případů na sto tisíc, Horní Rakousy 122 na sto tisíc, my v kraji 18. To jsou tvrdá epidemiologická data, která bohužel ukazují na to, že režim na hranicích bude možné uvolňovat až poté, kdy i u sousedů proběhne epidemická vlna,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Poznamenala, že za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 389 nových suspektních vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. „Pozitivních bylo sedm vzorků. Ve dvou případech šlo o importovanou nákazu. Jeden z pacientů onemocněl po návratu z Rakouska a druhý po návratu z Egypta. U dalších pěti, až na jednu výjimku, šlo o kontaktní přenos od osob již dříve pozitivně testovaných, tedy pobývajících v karanténě. Vesměs se jednalo o rodinné kontakty,“ konstatovala šéfka jihočeských hygieniků.

Epidemioložka Jitka Luňáčková ještě v souvislosti s lidmi, vracejícími se do České republiky ze zahraničí, připomněla repatrianty, kteří v uplynulých dnech dorazili do země v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí z různých koutů světa.

„Na jih Čech se takto vrátilo celkem 63 osob. Na COVID-19 pozitivní byla pouze jediná,“ zdůraznila Jitka Luňáčková. „Musím ocenit naprosto profesionální organizaci a přístup hasičů a policistů, kteří se na transportu repatriantů v noci na pátek podíleli. Přesvědčila jsem se, že i pro repatrianty z dalších krajů odvedli vynikající práci,“ doplnila ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

K páteční 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS v regionu mezi nemocnými 69 žen a 48 mužů.

„Jednatřicet nemocných, nejvíce v kraji, má trvalé bydliště na Strakonicku. Jednadvacet jich je z Českokrumlovska, dvacet z Českobudějovicka, patnáct z Prachaticka, třináct z Táborska, deset z Písecka a sedm z Jindřichohradecka,“ doplnila Jitka Luňáčková.

Nemocné jsou děti i senioři

Mezi nemocnými jsou čtyři děti do 14 let. Jeden nemocný je v kategorii od 15 do 19 let. V produktivním věku 20 až 64 let je 84 pozitivních případů a celkem 28 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+. Počet uzdravených se v regionu ve čtvrtek nezměnil a zůstává na čísle tři.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 5188 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 1017 Jihočechů.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.

Aktuální situace k výskytu koronaviru v Jihočeském kraji (údaje k 3. 4. 2020):

Kumulativní počet potvrzených případů 117 (denní přírůstek +7)

Počet osob indikovaných k testování 5188

Počet v pátek testovaných vzorků 389

Počet karantén 1017

Kumulativní počet vyléčených 3



Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko 31 (denní přírůstek +1)

Českokrumlovsko 21 (denní přírůstek 0)

Českobudějovicko 20 (denní přírůstek +2)

Prachaticko 15 (denní přírůstek 0)

Táborsko 13 (denní přírůstek 0)

Písecko 10 (denní přírůstek +4)

Jindřichohradecko 7 (denní přírůstek 0)

Nemocní podle pohlaví:

Ženy 69

Muži 48

Nemocní podle věku:

5-9 let: 1

10-14 let: 3

15-19 let: 1

20-24 let: 10

25-34 let: 21

35-44 let: 21

45-54 let: 16

55-64 let: 16

65+ let: 28