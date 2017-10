V pátek naposledy. Kavárna na Sokoláku zavírá. Už je zima, říká majitel

České Budějovice - Pojízdná kavárna Coffee on the Go přivítá v pátek poslední hosty. Od soboty bude zavřená. Příští rok otevře v březnu nebo v dubnu, podle počasí. Podle majitele se už lidé těší do tepla.

Na snímku majitel kavárny David Dvořák s barmankou Terezou Benešovou.Foto: Tomáš Michlík

Sokolský ostrov v Českých Budějovicích je přes léto plný lidí. Nyní je však pokrytý zlatavým listím a jeho návštěvníci chytají poslední zbytky paprsků slunce a tepla. Budějovičtí se ale pomalu stahují do vyhřátých vnitřních prostorů, a tak majitel kavárny David Dvořák rozhodl, že se v pátek v kavárně Coffee on the Go uvaří kafe a načepuje pivo naposledy: „S podzimem přichází škaredé a chladné počasí. Lidem se moc nechce sedět někde u řeky, když je sychravo. Zároveň si myslím, že lidé jsou natěšení do teplíčka.“ Kavárna je podle něj letní záležitost, kde se návštěvníci mohou zchladit pivem a mojitem. „Mohli bychom tam ještě sedět a prodávat punč, ale není tam taková atmosféra jako na náměstí, takže lidí by přišlo málo,“ vysvětluje zazimování majitel.



Letošní a zároveň třetí sezona byla prý velmi úspěšná. Padesátiletá štamgastka Mirka Růžičková z Dasného na venkovní zahrádce seděla každý den alespoň jednou: „Je to perfektní místo, obsluha moc milá a přátelská. Chodím tam už třetím rokem, protože mi tam moc chutná pivo i kafíčka. Na otázku, jestli do kavárny chodí s přáteli, odpověděla: „Udělala jsem si přátele z nich.“ Štamgastů tam prý chodí více a kavárně se nevyhnou ani maminky s dětmi, které oceňují pohodovou atmosféru.



Barmance Tereze Benešové kavárna prý naprosto přirostla k srdci:„ Chodí k nám užasní lidé a práce na čerstvém vzduchu je k nezaplacení. Když z dálky vidíme přicházet známou tvář, už dopředu víme, jestli začít připravovat espresso nebo roztočit pivo. Je to místo plné úsměvů, smíchu a přátelství.“