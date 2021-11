Evidováno je k pátku podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové 128 570 onemocnění. Z toho 108 268 osob je vyléčených (+106). Hlášena byla v pátek tři úmrtí s COVID-19 na Českobudějovicku, celkem je v kraji potvrzeno 1 907 úmrtí. Počet aktivních případů vzrostl o 1 595 na aktuálních 18 395. Laboratoře přijaly k PCR vyšetření velké množství 3 168 vzorků, počet karantén mírně vzrostl na 14 565.

Mezi mladšími věkovými skupinami bylo nejvíce případů mezi školáky ve skupině 10 – 14 let, kde přibylo 229 pozitivních. Mezi dospělými jsou v posledních dnech největší přírůstky ve věkové skupině 35 – 44 let, v pátek to bylo výrazných 311 případů.

„V pátek jsme zaznamenali za dobu trvání pandemie dosud největší denní přírůstek 1 704 případů, od úterý se denní výskyt nedostal pod 1 500 nových případů, v týdnu jsme v kraji zaznamenali zatím třicet úmrtí, a to i pacientů mladších padesáti let a situace v jihočeských nemocnicích začíná být závažná! Tento trend nezastavíme okamžitě, přes veškerá opatření bude ještě další dny pokračovat, ale pokud nezačneme všichni u sebe a hned, tato vlna může být nejrazantnější. Ve světle tvrdých dat opravdu nemohu pochopit ty, kteří vyzývají v médiích, diskusích pod články a na sociálních sítích v lepším případě k ignorování a porušování opatření. My jako orgán ochrany veřejného zdraví přeci nebojujeme s lidmi, my bojujeme s virem, s nejsilnější epidemií za posledních sto let. A neděláme opatření proto, abychom primárně někomu škodili, ale abychom společně dokázali chránit ty, kteří ochranu potřebují, protože jinak skončí v nemocnici nebo zemřou,“ říká ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. V kategorii seniorů 65+ přibylo v kraji rekordních 154 nových onemocnění!

Nemocnost v okresech

Momentálně je 1 426 aktivních onemocnění na Českokrumlovsku (+114), 1 601 na Jindřichohradecku (+200), 1 773 na Prachaticku (+121), 2 122 na Písecku (+205), 2 497 na Táborsku (+289), 2 448 na Strakonicku (+132) a 6 528 na Českobudějovicku (+534). V Jihočeském kraji bylo onemocnění potvrzeno u 66 868 žen (+897) a 61 702 mužů (+807). Celkem 40 406 osob bylo z Českobudějovicka (+575), 19 680 z Táborska (+309), 18 399 z Jindřichohradecka (+213), 15 370 z Písecka (+211), 14 296 ze Strakonicka (+137), 10 677 z Českokrumlovska (+115) a 9 742 z Prachaticka (+144).

Z hlediska věkových skupin bylo 18 295 případů potvrzeno u dětí do 14 let (+445), z toho 2 966 ve věkové skupině do 4 let (+63), 6 535 v kategorii 5-9 let (+153) a 8 794 mezi školáky v kategorii 10 – 14 let (+229). Ve skupině mladých lidí 15–24 let bylo pozitivních 13 679 osob (+193), z toho 7 157 v kategorii 15–19 (+121) a 6 522 v kategorii 20–24 let (+72), dále bylo 16 691 v kategorii 25–34 let (+208), 21 813 v kategorii 35–44 let (+311), 22 857 v kategorii 45–54 let (+262) a 16 309 v kategorii 55–64 (+131). Celkově tak ve věkových skupinách aktivních dospělých (25 – 64 let) bylo evidováno 77 670 pozitivních (+912). Celkem 18 926 případů bylo verifikováno v nejrizikovější věkové skupině osob 65+ (+154), z toho 10 710 v kategorii 65–74 let (+103) a 8 216 v kategorii nad 75 let (+51).