Je pátek 30. července odpoledne a po 25 letech končí vyhlášený antikvariát Zdeňky a Jiřího Täuberových v Domě umění na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II.

Nejoblíbenější obchod

„Odcházím smutný, protože něco teď právě nenávratně končí,“ svěřuje se v chodbě Josef Vrba z Českých Budějovic. „Chodil jsem sem rád celých 25 let. Když se mě někdo zeptá na oblíbenou budějovickou hospodu, tak nevím. Ale nejoblíbenějším obchodem byl pro mě právě tenhle,“ dodává u prázdné výlohy s cedulí, že všechny knihy jsou nyní zdarma.

„Byl to náročný týden,“ přiznávají letití nájemci, manželé Zdeňka a Jiří Täuberovi. Poslední týden provozu nabízejí knihy volně k rozebrání, a dveře se netrhly. „Jsme unavení fyzicky z neustálého přenášení knih, tak i psychicky z toho, že něco končí. Bylo to hezké a bylo toho dost,“ snaží se Jiří Täuber odlehčit sentimentální náladu. „Byla to nádherná doba a čtenáři nás tu měli rádi, což nám nikdo nevezme. Antikvariát přináší hezká setkání s lidmi, kteří mají knihy rádi. Začínali jsme hned v roce 1991 v kolárně na Máji,“ vzpomíná muž, který se věnoval prodeji starých knih již koncem 80. let v Teplicích.

Dům umění na náměstí čeká rekonstrukce a s návratem antikvariátu do něj již vedení města nepočítalo. Proto se rozhodli manželé Täuberovi skončit, nechají si jen antikvariát přes internet. Než by si čtenáři zvykli na novou adresu, trvalo by to, navíc knihy už prý lidé ani moc nenabízejí. „Tenhle způsob prodeje přes webové stránky ale osobní setkání s lidmi nenahradí,“ shodují se.

Návštěva od Kyjova

Nyní nabídli knihy i knihovnám, přišli prý ale jen asi zástupci čtyř nebo pěti. Neplánované se ovšem v pátek odpoledne objevila v antikvariátě zaměstnankyně knihovny z Milotic u Kyjova. „Jsme tady na dovolené,“ usmívá se Jitka Úradníková z jižní Moravy. „Knihy máme rádi a pořádáme u nás čas od času i burzy, kdy lidé přinášejí nepotřebné knihy a nabízejí je ostatním za pár korun. V naší knihovně máme přes 5000 svazků,“ dodává.

Na pultu leží pokladnička, do které vděční čtenáři hází dobrovolný příspěvek za knížky. „Někdo si přijde pro bednu knih i několikrát denně, ale pokladničky si ani nevšimne,“ komentuje Zdeňka Täuberová fakt, že možnost vzít si knihy zdarma láká někoho až příliš. „Jsme ale rádi, že se knihy dostanou ke čtenářům a nepůjde do sběru. Žádané tituly si lidé už dopředu koupili, když byly za 50 procent. A žádná z knih neskončí ve stoupě. Pro tyhle zbylé si přijede konkrétní zájemce, který je odveze spolu s regály. Nás lidé najdou na internetu, takže se starými knihami nekončíme,“ říkají odhodlaně a přidávají kontakt: e-mail: antikvariát@najihu.cz, www.antikvariat.najihu.cz, tel. 386355233.

Radek Gális