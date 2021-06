Celou noc na čtvrtek 24. června 2021 odklízeli obyvatelé Pištína, Dřítně nebo Kočína padlé stromy. Někteří se pustili i do oprav poničených střech. Takové následky měl silný vítr, který spolu s deštěm provázel noční bouřku.

V Pištíně se například vyvrátila lípa, stojící vedle hřbitovní zdi a padla na hřbitov. Podél silnice z Nákří do Dřítně a dál do Kočína byly vyvráceny desítky stromů a v Dřítni na návsi, stejně jako v Kočíně padly další stromy. Byly poničeny i některé střechy.

Zhruba o půlnoci vyvrátil poryv větru v Pištíně lípu, která rostla vedle ohradní zdi hřbitova u kostela a pádem poničila několik pomníků. Kvůli řádění přírodního živlu se například řešilo i nebezpečí, které u obce představoval pro silniční provoz jeden ze stromů poblíž hlavní komunikace mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Podle starosty Pištína Jaroslava Havla byli kvůli následkům větru dobrovolní hasiči v akci skoro celou noc.

Se stromem u silnice, z něhož skončila část větví polámaná na zemi, pomáhali pištínským hasičům i kolegové z Netolic. V noci bylo odklizeno a pořezáno dřevo, které spadlo na zem. Hrozit ale zůstala jedna z větví směrem k silnici. "Zavolali jsme firmu specializovanou na nebezpečné kácení," popsal pištínský starosta další postup. Jenže ve větvích se skrývala překvapivá překážka, rozzuřené včely. Kmen stromu byl totiž osídlený divokým rojem, a tak si na zásah stromolezci netroufli. Podle Jaroslava Havla tak nejprve včelaři ve čtvrtek odstranili včely a na pátek objednala obec plošinu. Z té by se měla odříznout zbylá nebezpečná část stromu.

Lípa, která padla na hřbitov, by se měla odstraňovat v sobotu dopoledne. "Musí být technika a lidé," naznačil Jaroslav Havel, že mohutný kmen bude třeba odstraňovat opatrně a půjde o náročnou akci. Škody také musí napřed zmapovat pojišťovna. A nejde jen o hrobová místa, ale třeba také o zeď, která je památkově chráněná. Škody si chodili obhlížet už od rána obyvatelé obce. "Jdu se podívat, jestli nám něco nepadlo na pomník," zmínil Josef Plášil a doplnil, že už telefonicky mluvil s bratrem. "Tady nebyla bouřka žádná, jen vítr se točil," doplnil na adresu ukázky síly přírodních živlů Josef Plášil a připojil, že si pamatuje jako kluk mnohem větší bouřku nebo jinou, kterou zažil před třiceti lety, když jel pro krmení na pole.

V Pištíně stály dříve u hřbitovní zdi lípy dvě. Už před časem ale vítr jednu vyvrátil a z jejího kmene pak nechala obec udělat zvoničku, která dnes stojí na návsi.

Další škody vítr v noci na čtvrtek napáchal třeba v Dřítni, kde vyvracel stromy podél silnic. Zkratku do Kočína stromy úplně zatarasily a jen těžká technika byla schopna komunikaci po pořezání kmenů uvolnit. S likvidací následků větru zde ale pomáhaly i dobrovolnice. Také náves v Dřítni byla včera ukázkou síly přírody. Například z bývalého zámečku serval vítr celé kusy plechové střechy a odhodil je desítky metrů přes silnici až na okraj pole. Jehličnany stojící před budovou polámal všechny a k tomu i další stromy na návsi a v okolí. "V noci nám to trvalo tři a půl hodiny," přiblížil noční odklízení škod dobrovolný hasič Lukáš Vařil. "Ve 23.48 mi volal kolega a za pět minut dvanáct jsme vyjížděli s autem," popsal rychlý nástup do akce Lukáš Vařil. První na řadě byla náves a stromy padlé přes hlavní komunikace. "Zkratku do Kočína přes les jsme uzavřeli," doplnil Lukáš Vařil s tím, že nebylo dost lidí ani techniky na likvidaci všech problémů.

Podél silnice z Nákří do Dřítně se třeba včera dopoledne pustili do akce i zaměstnanci ZD Nova Dříteň. "Když jsem přijel do práce, hned se šlo," uvedl vedle hromady polen u křížku směrem na Nákří za partu kolegů Lubomír Jareš.

Následky škod likvidovali ve čtvrtek třeba i obyvatelé Kočína. Odklízeli padlé stromy na návsi nebo nahrazovali odnesené tašky ze střech.