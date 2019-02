Vedení Jihočeského kraje se ve středu dohodlo se zástupci společnosti Hochtief, která je zhotovitelem stavby Modernizace Letiště České Budějovice, na dřívějším převzetí již dokončeného díla. Konkrétně by se jednalo o vzletovou a přistávací dráhu, která by tak mohla být předčasně uvedena do provozu. Společné jednání iniciovalo vedení kraje, který má na dřívějším zprovoznění letiště mimořádný zájem.



„Nyní bude možné zahájit proces rozlétání dráhy, který bude schvalovat Úřad pro civilní letectví v Praze. Pak už nic nebrání tomu, abychom ji mohli nabídnout stávajícím uživatelům,“ vysvětlila hejtmanka Ivana Stráská a upřesnila, že pokud půjdou všechny schvalovací procesy hladce, mohla by být vzletová a přistávací dráha zprovozněna už v průběhu března.



V současnosti se chýlí k závěru i ostatní stavební práce a celý proces modernizace letiště by měl být dokončen letos v květnu.



Hana Brožková