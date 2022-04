Od úterý do neděle

Otevřeno je od úterý do neděle. V týdnu od 16 a o víkendu od 14 hodin, od června v hlavní sezoně to bude o hodinu dříve. "V pondělí je úplně zavřeno. Pracuji, tady sama tak pondělí je jediný den, kdy mám volno," vysvětluje Žaneta Petroušová. V červnu to také bude šest let, co je Žaneta Petroušová nájemkyní hospody v Plané. Za ten čas už musela i nuceně zavřít v době velkých opatření proti koronaviru. Když se znovu otevíralo po první nucené pauze, přišli nejen štamgasti. "Při prvním otevření bylo lidí spousta, to bylo neskutečné," zdůrazňuje Žaneta Petroušová. Při druhé vlně už pak otevření provázel zájem hostů, ale menší. "Lidé si zvykli být víc doma," říká šéfová hospody Na Obci.

A myslí si, že se projeví na počtu hostů stezka pro pěší a cyklisty, která by měla jen pár kroků od hospody spojit České Budějovice - Planou - Homole a Boršov nad Vltavou? "Určité plusové hosty mít budeme," komentuje novostavbu Žaneta Petroušová, ale připomíná, že už teď spojovala stezka mezi poli Planou a jihočeskou metropoli. Novou cestu do Homol ale uvítá i proto, že bude moci domů do Homol jít bezpečně pěšky.