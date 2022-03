Volné kapacity v mateřských a základních školách nyní podle primátora Jiřího Svobody mapuje město České Budějovice. Připravuje se na přijetí dětí, které uprchly před válkou z Ukrajiny. "Podle předpokladů na území Jihočeského kraje přijde zhruba počet obyvatel Tábora," naznačil Jiří Svoboda kolik uprchlíků by dohromady mohlo najít na jihu Čech azyl. A především to budou ženy a děti. "Teď se umisťují běženci do ubytování. Je to složitá situace, proti tomu byl covid poměrně jednoduchá záležitost," zmínil Jiří Svoboda s tím, že nikdo neví, co bude za půl roku, za rok.