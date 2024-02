V budějovické porodnici se narodilo za leden přes 140 dětí. Za dobrý tip do ekologické soutěže můžete vyhrát výlet. Primátorka Dagmar Škodová Parmová přijala na radnici úspěšného účastníka Dakarské rallye motokrosaře Martina Michka. Přinášíme i pozvánky na výlety nebo do divadla i informaci, jak to bude v Budějovicích s byty zvláštního určení.

Primátorka Dagmar Škodová Parmová přijala na radnici motokrosaře Martina Michka. | Foto: Magistrát města České Budějovice

V lednu se narodilo v jihočeské metropoli 143 dětí, 142 v budějovické porodnici a jedno mimo zdravotnické zařízení. Převládají chlapci, kterých je 83, holčiček 60. Z toho jsou 3 páry dvojčátek. Na svět přišla třeba Eliška, Izabela, Lola, Meggie, Jonáš, Filip, Adrian a Viliam.

Už 3612 projektů se podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka přihlásilo za 15 let trvání do prestižní soutěže E.ON Energy Globe, která každoročně oceňuje nejlepší tuzemské nápady nebo realizace z oblasti ekologie a udržitelnosti. O kolik se toto číslo zvýší letos? To se ukáže do 3. března. Přihlásit projekt může kdokoliv na webových stránkách energyglobe.cz, kde stačí vyplnit jednoduchý formulář. Zapojit se mohou i ti, kteří svůj projekt nemají, ale o nějakém zajímavém vědí. Stačí jej krátce popsat, přiložit odkaz a základní kontakty a odeslat na e-mail energyglobe@eon.cz.

Porota odborníků

Na jaře pak zasedne porota složená z odborníků Akademie věd ČR, která nominované projekty ohodnotí a vybere finalisty. Ti budou mít i svého ambasadora, jež vybrané projekty budou prezentovat veřejnosti. Absolutního výherce letošního ročníku soutěže pak určí veřejnost v online hlasování. Nejúspěšnější projekt pak získá finanční podporu 500 tisíc korun na svůj další rozvoj od společnosti E.ON a naváže tak na úspěch společnosti NIL Textile v loňském roce. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří pošlou jen tip na zajímavý projekt. Pokud se jejich tip dostane do finále, získá ten, který ho jako první nominoval, voucher v hodnotě 10 000 korun na ubytování v rámci www.glampingcz.cz.

Motokrosař na radnici

Elitního českého motokrosaře Martina Michka přivítala v pondělí 5. února na radnici primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Martin má zážitky a dojmy z Rallye Dakar, o kterých se mnohým ani nezdá. Letos tam zajel desáté místo a říká, že to byl jeho nejtěžší závod. Výborně reprezentoval jak republiku, tak naše město. Dát přes osm tisíc kilometrů za necelé dva týdny není rozhodně pro každého a má mé velké uznání,“ řekla primátorka, která sportovci popřála hodně dalších úspěšných startů a hlavně bezpečných dojezdů do cílů, zdraví i rodinnou pohodu a radost z potomků.

Pozvánka do Pasova

Bavorské kulturní centrum Bavaria - Bohemia (BCBB) připravuje pravidelně informace o kulturních akcích na obou stranách hranice. V příštích dnech jsou zájemci zváni třeba v Dolním Bavorsku na následující události. V neděli 11. února bude v pasovské galerii producentů zahájena nová výstava Susanne Sorg Vnitřní krajiny - objekty ze skla a papíru. Také v neděli můžete absolvovat zimní túru v Altreichenau. Začíná se ve 13 hodin na náměstí u kostela v Hinterschmidingu. Ale pozor, je nutné se přihlásit. Bližší informace nabízí web BCBB.

Studijní den u teologů

Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity se koná další studijní den. Podle mluvčího univerzity Štěpána Kuděje bude tentokrát o diakonické pastoraci a uskuteční se v pátek 9. února. Organizátoři chtějí reflektovat v ekumenickém rozměru zkušenosti s duchovní službou v necírkevním prostředí a hledat pro ni odpovídající teologické a pastorační koncepty. Konference bude vycházet z příspěvků odborníků z praxe, které budou v diskusi reflektovány akademickými teology z katolického a evangelického prostředí. Studijní den je otevřen všem zájemcům o jeho téma. Bližší informace je možné najít na www.diakonickateologie.cz/, kde je také odkaz na registraci.

Pouť do Číhoště

Za měsíc se v neděli 25. února od 11 h v Číhošti v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční bohoslužba, připomínající 74. výročí mučednické smrti P. Josefa Toufara. Od 12.30 h pak v hostinci následuje beseda při pivu a gulášovce; účastní se Láďa Heryán a jako každoročně církevní historik P. Tomáš Petráček nebo básník Miloš Doležal. Před dvěma lety byl vypraven z Budějovic poutnický autobus a letos chtějí organizátoři pouť zopakovat. Odjezd v 8 h od Jihočeského muzea, návrat asi v 16.30 h. Máte-li zájem, ozvěte se, na mailovou adresu ragal@seznam.cz, předpokládaná cena dopravy je 350 korun.

Soutěž o historii

Každoročně vyhlašuje město ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let u příležitosti Dnů evropského dědictví. Ta loňská, která trvala od září do prosince, se věnovala moderní architektuře dvacátého století. Úkolem bylo objevit tehdy moderní obchodní domy, sportoviště, bankovní ústavy, veřejná prostranství i umělecká díla. Předmětem bádání mládeže bylo vybrat nejzajímavější objekty v centru města a prostor byl dán i kreativitě, kdy děti kreslily návrh moderního domu. Pořadí nejlepších prací určila hodnotící komise. Klání se zúčastnilo 78 žáků ze čtyř základních škol a jednoho gymnázia. Seznam vítězů a výsledky jsou zveřejněny v Turistickém informačním centru na radnici. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen výhercům se uskuteční 27. března v obřadní síni radnice.

Muzika U Kapličky

Chystá se druhý koncert jarní hudební série Večery S koncerty 2024 v Divadle U Kapličky 2024. Začíná v pátek 23. února od 19 hodin. Opět se připravte na mnohá překvapení se spoustou autorské muziky. Vstupné v předprodeji 160, na místě 200 korun. Vystoupí kapela Nepochopíš - písně si samy řeknou, David Kourek - písničky s kytarou na prvním místě a Kvintet Písek - bluegrass do všech měst a vísek.

Byty zvláštního určení upřesňují cílovou skupinu

Od 1. ledna vstoupil v platnost dodatek č. 1 k pravidlům pro přenechání bytů v majetku statutárního města do nájmu. Jedna z nejdůležitějších změn se týká kategorie bytů zvláštního určení, kde bylo zrušeno označení „byty v domě s pečovatelskou službou“ a současně došlo k upřesnění cílové skupiny, pro kterou je tato kategorie bytů určena.

„Zjednodušeně řešeno, byty zvláštního určení jsou určeny fyzickým osobám, které jsou příjemci invalidního nebo starobního důchodu, mají zdravotní omezení, ale jejich zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a mohou vést poměrně samostatný život. Jsou upřednostňováni žadatelé, kteří využívají nebo budou využívat externí pečovatelskou službu. Všechny skutečnosti uvedené v žádosti o tento byt je nutné doložit, konkrétně příjem za 12 měsíců zpětně, vyjádření lékaře, popis stávající bytové situace žadatele, průkaz ZTP a smlouvu o poskytování sociálních služeb,“ říká náměstek primátorky Tomáš Bouzek. Vše potřebné k pronájmu bytů v majetku města najdete www.sdcb.cz.

Byty zvláštního určení ve vlastnictví města v budějovické Tylově ulici.Zdroj: Magistrát města České Budějovice

Chystají Perinbabu

Ve čtvrtek 8. února se bude ve Veselí nad Lužnicí promítat film Perinbaba a dva světy. Pořádá Veselský filmový klub. Velkolepé filmové rozloučení režisérské legendy Juraje Jakubiska. Pokračování jeho slavné pohádky Perinbaba je plné fantazie, náročných triků i humoru a přináší příběh pro všechny generace. Lukáš, syn původních hrdinů Alžběty a Jakuba, se vydává na strastiplnou cestu do bájné země hojnosti za dobrodružstvím a pravou láskou. Jakubiskova pohádka Perinbaba měla premiéru v roce 1985 na festivalu v Benátkách a od té doby se z ní na Slovensku stala vánoční klasika a ikona, jakou jsou v Česku jen Tři oříšky pro Popelku. Díky trikům a novým technologiím se v roli Perinbaby vrátí na plátna zesnulá italská herečka Giulietta Masina, jež stejnou postavu ztvárnila už v původním filmu. Víceúčelový sál KD od 18 hodin, vstupné 130 korun.

V pátek 9. února se koná od 16 hodin v KD Veselí nad Lužnicí akce Prevence v logopedii. Interaktivní lekce pro děti s rodiči zaměřená na logopedickou prevenci. Vede Kristýna Mondek. Účastníci si vyrobí logopedické zvířátko na dechová cvičení a naučí se jazykovou rozcvičku, ukázány budou praktické ukázky, jak s dětmi pracovat doma. Pro děti od 2 do 7 let. Pořádají Veselské maminky, z.s.

Pohádka PerinbabaZdroj: Se svolením České televize

S klubem pohraničí na Kleť

Jako již tradičně i letos pořádají klub NSK1897, Klub českého pohraničí nebo Český svaz bojovníků za svobodu společný výlet na Kleť v zimním čase. Letos se koná již 25. výstup vlastenců na Kleť v sobotu 17. února. Sraz je v hale budějovického vlakového nádraží v 10 hodin. Odjezd s vlakem GW regio 10.18 h směr Černý Kříž, výstupní zastávka Holubov (i s lanovkou) nebo Třísov.