Slavnostní otevření včetně křtu pivem a pořádná noční zábava s Dj se v prostorách nového volnočasového areálu uskutečnila v sobotu 20. května. Jak vysvětlil jeden z hlavních členů party Tomáš Havlík ze Soběslavi, informaci o nevyužitých prostorách dostali od kluků z Přehořova. „Dozvěděli jsme se o rekonstrukci parketu a sklepa, také že obec nenašla využití, a tak vznikl nápad na stavbu skateparku. Pobavili jsme se o tom společně, místní spojili síly s kamarády z Kunžaku, ze Soběslavi i Tábora,“ přibližuje.

Společná práce i sen

Návrhy si dělali dobrovolníci sami, v 3D profesionálním programu. Zužitkovali materiál, který většinou získali bezplatně – dřevěná prkna a vyřazené palety. „Měli jsme několik návrhů, řešilo se to hlavně kvůli netypickým rozměrům a klenutým stropům, jak to vůbec situačně udělat. Finální verzi jsme představili samosprávě obce, která nám to odsouhlasila,“ dodává Tomáš Havlík.

Starý parket v Přehořově nahradil nový. Podívejte se, jak vypadala rekonstrukce

Začali stavět ve volném čase o víkendech a po práci od podzimu 2022 až do letošního jara. „Domluvili jsme se, že my zařídíme stavbu a obec zafinancuje vrchní kvalitní finálové desky pro komfortní a bezpečné ježdění,“ uvádí. Pod jejich rukama tak vznikl sdílený skatepark pro všechny zájemce, zhmotnili tak svůj sen.

Kromě toho v dalších prostorách vybudovali společenskou místnost, malý bar a něco jako taneční klub, vše vyzdobili originálními graffiti a dodali i LED pásky pro atraktivní noční osvětlení. „Chceme tu pořádat menší hudební akce, setkávat se s členy naší komunity a dát prostor i dalším nadšencům se zájmem o skateboarding a podobné sporty,“ zmiňuje Havlík.

Sdílený prostor pro všechny

Aktuálně ladí provozní dobu, která není vymezená. „Zatím stačí napsat na náš instagramový profil a domluvit si termín, někdo z nás potom zájemcům poskytne klíče. Děti do 18 let by měly mít s sebou dospělého jako dozor,“ popisuje s tím, že uvnitř navíc platí provozní řád. „Nezbytná je helma, jezdit se smí na freestyle BMX kolech, skateboardech, in-line bruslích a koloběžkách,“ vyjmenovává.

Zájemci se mohou ozvat na instagramový účet

Na realizaci se podílelo asi dvacet lidí, použity byly stovky palet a asi čtyři kubické metry dřevěných prken. „Máme z toho velkou radost, jezdit tak můžeme v létě v dešti, přes zimní období, kdy to nejde venku, máme najednou kde trénovat. Navíc se nám hrozně líbí ten historický vzhled, v interiérech je také stále stejná teplota,“ podotýká Tomáš Havlík.

Večírek se povedl

První hromadnou akci, tedy oficiální sobotní otvíračku, přiblížil další z party, David Suchan z Klenovic, podle jeho slov nechyběli Dj´s, a živé kapely. „Grilovala se vepřová kýta, točilo pivo a zábava pokračovala do ranních hodin. Zajímavé je, že díky akustice byl zvuk tlumený a ve vsi nebyl v podstatě zaznamenán žádný nadměrný hluk,“ naznačuje.

Na zahajovací večírek podle jeho slov dorazila asi stovka lidí, která vypila kolem pěti sudů piva. „Přehořováci jsou úplně super, podporují nás, co můžou. To je poprvé, co jsem setkal s takovou tolerancí a pochopením,“ uvádí na stranu místních i vedení obce.

Zdroj: Youtube

Na stage v malém klubu se vystřídalo několik interpretů. „Bylo to super, končili jsme kolem páté ráno. Hrál jsem já, Johny Player, táborský Jan Včelák, nechyběli ani rapeři ze Soběslavi,“ dodává podrobnosti. Řadu věcí na stavbu podle něj sehnali sami a zadarmo, vše budovali svépomocí. „Chtěl bych tak všem poděkovat za společnou práci, a že tomu věnovali svůj volný čas. Vždycky jsem chtěl něco takového udělat. Takže jsem rád, že se to teď skutečně povedlo,“ podotýká David Suchan.

Pořadatel: David Suchan, Martin Šimek Interpreti: Dero a Young Antonio, Pho Skero Boys, Dj Raze, Dj Johny Player, Dj Vcheler SklePark postavili: Bmx komunita a perovperu

Účelné využití prostoru

Další informace dodal místostarosta a kronikář obce Přehořov Michal Paleček, hlavní zásluhu podle něj na vybudování má právě parta mladých lidí, která se domluvila perfektně odprezentovala svůj projekt. „Napadlo je, že nikde v okolí nemají v dosahu místo, kde by mohli trénovat v nepříznivém počasí, jeden z místních kluků, Martin Šimek, věděl o našich prostorách, a tak jsem se domluvili,“ přibližuje.

Byla to prý jasná volba, protože samospráva nenašla komerční využití. „Byla to pro nás skvělá varianta, i kvůli tomu, že je ve sklepení specifické klima. Spodek ramp vytvořili z vyražených palet, které jsme sehnali bezplatně. Zainvestovali jsme pouze pojezdové plochy,“ uvádí s tím, že desky vyšly zhruba na 55 tisíc korun.

Do Přehořova se vrací kultura, na novém parketu vypukne i festival

Nejdříve skateboarding provozovali na horní ploše parketu, který Přehořovští zrekonstruovali už loni a pořádají zde i hudební akce. Letos se zde v srpnu uskuteční už druhý ročník festivalu Hraj víc, kde vystoupí několik kapel. „Tím to vlastně začalo, děti a mladí lidé spádově ze Soběslavska nic podobného v okolí nemají, tak to našlo aspoň další účelné využití,“ hodnotí Michal Paleček. Potvrdil také, že skutečně nezaznamenal žádné stížnosti na hluk, a tak doufá, že vznikla dlouhodobá spolupráce a sdílený prostor pro další zájemce.

Skateboarding a další podobné sporty je většinou sezonní věc, a tak mají nyní mladí lidé možnost se věnovat své zálibě celoročně. V Malšicích na Táborsku už dříve vznikl podobný park v prostorách bývalého kravína. Tam by se Deník pod domluvě mohl podívat někdy příště.