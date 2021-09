Není to ale jediná dokončená velká akce…

Přístavba 1. stupně základní školy nad jídelnou. Vznikly čtyři nové učebny plus další zázemí, kabinety, toalety a podobně. Kapacitu jsme zvýšili o 69 žáků, protože jedna stará třída v rámci stavebních úprav ubyla. Akce byla zahájena vloni v létě, dokončena letos na jaře. Od září je v provozu. Náklady byly necelých 25 milionů korun. Dotace z ministerstva financí byla 20 milionů korun. Přístavba vznikla proto, že nestačila kapacita školy, potřebovali jsme například i další odborné učebny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.