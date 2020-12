Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 261 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 482 nemocných se uzdravilo. Sedm osob, bohužel, zemřelo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 tak k úterní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 33 097. Počet vyléčených se zvýšil na 29 732 a aktuálně pozitivních snížil o 228 na 2 858 osob. Pod toto číslo se počet aktuálně nemocných v Jihočeském kraji dostal naposled 11. října. Od března zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 507 úmrtí.

Od pondělí do úterý přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 692 suspektních vzorků a 106 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k úterní 18. hodině 261 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 145 žen a 116 mužů.

Nejvíce nových případů přibylo na Táborsku (77), Strakonicku (46) a Písecku (41).

„V sedmi desítkách případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v pětadvaceti případech v zaměstnání a v sedmi ve škole. Nově onemocnělo osmadvacet zdravotníků a dvanáct klientů či pracovníků sociálních služeb. U ostatních případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslava Kotrbová.

Budějovický okres má druhý nejnižší index PES

„Orientační index protiepidemického systému PES měl pro úterý v našem kraji skóre 61, to bylo po Praze nejméně ze všech krajů. Okres České Budějovice se s indexem rizika 48 stal okresem s druhým nejnižším skóre v ČR po Třebíči (46). Ale vidíme z pohledu tohoto multifaktorového ukazatele i velké rozdíly mezi jednotlivými okresy. Velmi dobré skóre dnes měly okresy Český Krumlov a Písek, ale Strakonicko dnes mělo rizikový index 84, to bylo naopak nejvíce ze všech českých a moravských okresů, a vysoko bylo i Prachaticko s indexem 78. To neznamená, že je tu situace vážná co do počtu nových případů a zjednodušeného reprodukčního čísla R, ale přidávají se v kombinaci i další sledované faktory, především průměrná pozitivita testů v posledních sedmi dnech či počet pozitivních seniorů,“ upřesňuje ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Návrat do škol

Život se vrací i do jihočeských škol. Děti i v nejnižších ročnících základních škol nyní nosí roušky. „Od začátku školního roku se onemocnění COVID-19 v různé míře dotklo 356 školských zařízení, to je třiačtyřicet procent všech škol v kraji. K dnešnímu dni řešíme situaci ve 46 školách, především v mateřských (23) a základních (22) a v jedné střední škole. Je pozitivní, že jsme po obnovení provozu zatím nemuseli kvůli rozvoji infekce uzavírat žádnou základní školu, v tuto chvíli je uzavřeno v kraji šest mateřských škol,“ doplnila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková.

Ze stávajících 2 858 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 628 na Táborsku, 609 na Českobudějovicku, 445 na Jindřichohradecku, 387 na Strakonicku, 377 na Písecku, 217 na Českokrumlovsku a 195 na Prachaticku. 507 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 121 668 osob. V povinné karanténě se k úterní osmnácté hodině nacházelo 704 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 106 na 10 235,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 17 693 žen a 15 404 mužů. Z celkových 33 097 dosud potvrzených případů je 9 969 z Českobudějovicka, 5 934 z Táborska, 4 656 z Jindřichohradecka, 4 019 z Písecka, 3 890 ze Strakonicka, 2 459 z Prachaticka a 2 170 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 2 678 dětí ve věku do 14 let, z toho 516 do čtyř a 807 do devíti let. 3 475 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 4 286 do kategorie 25 až 34 let, 5 687 do kategorie 35 až 44 let, 6 722 případů do kategorie 45 až 54 let a 4 828 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 5 421 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy:

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické, která testuje pouze indikované případy.

Laboratoře SYNLAB provozují v Českých Budějovicích aktuálně dvě odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2. V nedávno otevřeném mobilním odběrovém pracovišti v českobudějovické Vrbenské ulici mohou na odběr dorazit jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech předem, a to v novém online rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce i indikované osoby ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin.

Nemocnice České Budějovice nyní testuje už jen na hlavním parkovišti nemocnice, ve všední dny od 9 do 14 hodin. Provoz odběrového místa pro automobily na letišti v Plané je kvůli poklesu počtu indikovaných k vyšetření od soboty 21. listopadu pozastaven. Vyšetření na covid-19 provádí českobudějovická nemocnice pouze osobám s platnou žádankou od lékaře nebo hygienické služby a to po předchozím objednání pomocí objednávkového systému dostupného na www.nemcb.cz .

V Táboře je pro samoplátce i indikované případy k dispozici kromě nemocnice také odběrové místo drive in Covid-19 u Čápova dvora před Stop shopem. Objednávkový systém tohoto odběrového místa je dostupný na https://klt-tabor.ml-software.cz/ . Celkem je nyní v regionu funkčních 13 odběrových míst.