Objekt hospody Pod Hrází v místní části Lhota pod Horami zeje prázdnotou. Exhostinský Lukáš Podr (37) se aktuálně zpovídá před Krajským soudem v Českých Budějovicích z několika obvinění. Státní žalobce ho vinní z přečinu ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, omezování osobní svobody, loupeže, vraždy spáchané zvlášť trýznivým způsobem a nedovolené výroby a nakládání s drogami. V podkrovním bytě nad hospodou měl ubít loni 15. července svou o pět let mladší přítelkyni.

Věřil v návrat

Byt i hostinec už je vyklizený. Jak sám obžalovaný řekl u soudu, obec mu vypověděla smlouvu, a tak je nyní bezdomovec jen s nějakým majetkem. Podle své výpovědi stále věřil v osvobození a návrat. O jeho věci se měl postarat jeho příbuzný. Na parkovišti však stále stojí několik jeho automobilů bez technického oprávnění. „Mám pár starších aut na náhradní díly, jen jedno má technickou. Předtím jsem vedl pronajatou hospodu, kde mi v lednu ukončili smlouvu,“ uvedl Lukáš Podr minulý týden na dotaz soudu.

V Lhotě marihuanu podle svých slov nepěstoval. „V obecním bytě nebylo kde, před vchodem jsou kontejnery, kam chodí všichni,“ sdělil. Zapomněl však na rozsáhlý půdní prostor. „Rostliny přivezla přítelkyně týden před svou smrtí, chtěla je zasadit. Říkal jsem jí, že je jich moc,“ mlžil. Odmítal i prodej drog, všechnu vinu shazoval na zesnulou.

Pár měl být závislý nejen na trávě, ale také pervitinu. Oběť zatím neusvědčeného tyrana měla družil více jak milion korun. „Byla dlouhodobě na neschopence, drogy platila z půjček, v některých případech za ně i souložila,“ dodal Podr.

Dvojitá smůla

Zdi v hospodě Pod Hrází by tak mohly zřejmě vypravovat. Exhostinský tu podnikal totiž více jak deset let. Ze situace, která zde nastala je nešťastný i temelínský starosta, o to více, že i druhá Temelínská hospoda nemá nyní provozovatele.

„U té je k dispozici také byt se čtyřmi pokoji, lze tam bydlet, nebo je pronajímat hostům,“ vysvětlil starosta Josef Váca. Hasiči se podle jeho slov schází ve zbrojnici a občané doufají, že alespoň o jednu provozovnu někde v brzké době projeví zájem.

Ve vedení obce je Váca šestým rokem, takovou tragédii tu nepamatuje. „Nic podobného se u nás ještě nestalo. Žijí tu slušní lidé. Několik nabídek nám na hospodu ve Lhotě přišlo už minulý rok, ale ještě nebylo nic vyřešeného, takže jsem je musel odmítat,“ vysvětlil.

Jednání podle něj bylo složité, když se provozovatel aktuálně nachází ve vazební věznici. „Nyní se konečně mohou hlásit noví zájemce, vyklizený je jak byt, tak hostinec,“ upřesnil starosta.

Dalšího nájemce v domě nechtěl

Stále obci ale dluží nájemné, s placením míval zpoždění i dříve. Při jednání býval protivný až agresivní, to potvrdil i starosta. „Také jsem s ním měl jeden výstup, kdy na mě poměrně hlasitě křičel. Bylo to asi měsíc před tou tragédií, ozvala se nám zájemkyně o obchod, který je součástí hospody. Chtěla tu provozovat cukrárnu. On jí tu nechtěl, byl nepříjemný. Vyhýbal se předání, nakonec jsme se ale dohodli,“ shrnul Josef Váca.

Objekt hostince působí upraveně, dřevěné vybavení včetně baru a krbových kamen zútulňuje prostor. Nechybí vnější ani vnitřní terasa, kulturní sál, a dokonce i dvě bowlingové dráhy. Nad hostincem je půda s vzduchotechnikou a moc pěkný byt, kde jsou tři pokoje, kuchyňka, sociální zařízení, a i prostorná šatna.

Po životě jen několik stop

Jak tu nešťastná dvojice žila, lze jen usuzovat. Neví to ani starosta, který byt předával prázdný a přejímal opět vyklizený. V jednom z pokojů ale zůstala květinová malba, která nese iniciály zesnulé. Za barem zbývá ještě nějaké zboží, nedopité láhve s alkoholem a plná chladnička nápojů.

Podle místní bylo jeho chování zvláštní. „Hospodu vedl v pohodě, nebyly s ním problémy. Ona pěstovala květiny, chvíli pracovala v místním kravíně,“ řekla již dříve Deníku místní žena.