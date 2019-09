„Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.“ Legendární věta amerického astronauta Neila Armstronga se opakovaně ozývala z parku temelínského Infocentra. Přímo na velkém vodním plátně mohli lidé sledovat záběry prvního člověka na Měsíci, ale i přípravy, které startu Apolla 11 předcházely nebo úspěšné přistání v Tichém oceánu. Některé z materiálů poskytla autorům projekce dokonce sama NASA. Vše navíc provázela emotivní hudba. A netradiční show lidi zaujala.

„O toto téma se zajímám a bylo to pěkně zpracovaný. Líbilo se mi, že v projekci bylo zmíněno i to, co přistání předcházelo. Navíc v minulosti už jsem párkrát byl v Českých Budějovicích a tady to bylo klidnější,“ popsal své dojmy Jan Tománek, z Českých Budějovic.

Od kamarádky se o promítání dozvěděla Michaela Šimerová z Českých Budějovic. „Bylo to krásný, nejvíce se mi líbily záběry měsíce. Určitě se na to koukneme ještě jednou.“

Podobné pocity měl také Bohumír Ctibor ze Soběslavi. „Bylo tam dost známých záběrů, například stopa nebo vlajka na Měsíci, ale i hodně netradičních. Celkově to bylo pěkné. Poprvé jsme to točili na mobil, teď se na to ještě jednou v klidu podíváme.“

Přestože hlavní část festivalu Vltava žije probíhala na Výstavišti v Českých Budějovicích, byl velký zájem také o „vodní kino“ pod temelínskými chladicími věžemi. „Akci jsme dělali především pro lidi z okolí elektrárny. Návštěvnost téměř dva tisíce nám udělala radost a věříme, že lidé odjížděli spokojení,“ zhodnotil moderní show Petr Šuleř, vedoucí komunikace jaderných elektráren.

Už v minulosti některé elektrárenské stavby posloužily jako netradiční plátno. Loni se například po jihočeské krajině díky obřím očím umělce Milana Caise rozhlížely chladicí věže, v prosinci pak temelínskou dominantu rozzářil vánoční stromek.

Autor: Marek Sviták