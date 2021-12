Kroužení kolem náměstí v Trhových Svinech kvůli rekonstrukci Trocnovské ulice je minulostí. V úterý 7. prosince byl do zkušebního provozu uveden úsek dlouhý necelých 400 metrů, na jehož obnově se podílely Jihočeský kraj a město. Kraj platil vozovku, město inženýrské sítě a chodníky nebo veřejné osvětlení. O tom, že obyvatelé Trhových Svinů akci pozorně sledovali, svědčilo i několik desítek přihlížejících při slavnostním otevření a také to, že někteří požádali i o část pásky, která se symbolicky přestřihávala.

V Trhových Svinech uvedli 7. 12. 2021 do zkušebního provozu rekonstruovaný úsek Trocnovské ulice, včetně úseku přes Žižkovo náměstí. | Foto: Deník/Edwin Otta

Podle hejtmana Martina Kuby chce Jihočeský kraj realizovat na trase z Českých Budějovic do Nových Hradů ještě obchvat Žáru a především obchvat Trhových Svinů. "Považujeme obchvat Trhových Svinů za jednu z nejdůležitějších staveb," dodal Martin Kuba a připojil, že v nynějším volebním období by se mělo pokročit do významné fáze projektových příprav nebo dokonce možná i k zahájení akce.