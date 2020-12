Velká změna čekala v pondělí 30. listopadu 2020 na spoustu školáků. Po několika týdnech znovu směli zasednout do lavic.

Podle ředitele Základní školy Trhové Sviny Jiřího Pavla bylo vidět, že se děti těšily. "Je to hrozně dobře, že žáci nastoupili," zdůraznil Jiří Pavel a dodal, že i podle zaměstnanců školy, kteří měli dozor ráno u vstupu bylo vidět, s jakou radostí jdou děti do školy. Poznalo se to třeba i podle toho, jak děti zdravily… Opět mohli zasednout vedle spolužáků žáci zbývajících ročníků 1. stupně (minulý týden nastoupily 1. a 2. ročníky) a část žáků 2. stupně. A změnu ocení nejen navrátilci. "Oddychli si jak učitelé, tak rodiče," řekl Jiří Pavel k širšímu efektu a doplnil, že prezenční výuka je nenahraditelná. I když se distanční výuka oproti jaru vylepšila.

Na druhém stupni bude mít část dětí rotační výuku. V pondělí nastoupili v Trhových Svinech deváťáci. šesťáci a 7. A. "Příští týden budou šesté ročníky a 7. A doma a přijde osmý ročník a 7. B," popsal Jiří Pavel, jak se budou střídat školáci, kterých se týká rotační výuka. I týden ve škole ale ředitel oceňuje. Přímý kontakt žáků a učitelů je lepší například kvůli "srovnání" kroku nebo k podrobnějšímu vysvětlení látky v případě potřeby.

Na základku v Trhových Svinech chodí 650 dětí, včera jich teoreticky do plného stavu chybělo z 8. ročníků a 7. B už jen 103.

V malotřídce ve Střížově už včera čekali jen na desítku páťáků. Podle ředitelky Kateřiny Míčkové totiž kvůli spojení tříd nastoupili už minulý týden spolu s prvňáky a druháky také třeťáci a čtvrťáci.

V Chrášťanech na Vltavotýnsku podle ředitelky Miroslavy Machové mají nyní na rotační výuce osmou třídu. "Příští týden přijde šestá a sedmá třída. "Na některé předměty je spojujeme," vysvětlila Miroslava Machová, proč je právě tohle rozdělení na rotační výuku v Chrášťanech.

Na otázku Deníku, jak jsou děti z "domova" připravené, zmínila ředitelka základky krátce po začátku školního dne, že se to nedá po jedné hodině odhadnout. "Distanční výuka teď ale byla o něčem jiném než na jaře," zdůraznila Miroslava Machová a připojila, že podle učitelů je první stupeň ve výuce tam, kde by měl být a druhý stupeň má malinké zpoždění nebo je "v pohodě".

"Zkoušení a známkování nás postupně čeká," reagovala na další dotaz Deníku Miroslava Machová s tím, že na získání potřebných známek mají teď učitelé zhruba dva měsíce a to se dá zvládnout.

Právě známkování ale moc netěší některé navrátilce. "Bude víc testů," zaznělo s určitou obavou z hloučku deváťáků v pondělí ráno před základkou v Trhových Svinech. "První nás čeká čeština. Velká písmena," naznačila konkrétně za celou partu Marie. Příliš starostí ale nedával najevo její spolužák Matěj. "Normální pohoda," komentoval Matěj pocity při návratu do lavic. Tomáš Filka ovšem zalitoval, že musel vstávat už v sedm hodin. Při distanční výuce by si totiž mohl přispat.

Další rozvolňování opatření se má uskutečnit ve čtvrtek, kdy by mohly otevřít třeba obchody s textilem, obuví, kadeřnictví nebo hospody. Určitě se chystá otevřít například Zábořská hospoda, jak potvrdila nájemkyně Vladimíra Žáková. Teď, i když vydávají obědy přes okénko, funguje hospoda v mnohem volnějším rytmu, než obvykle. "Určitě otevřeme. Pro nás jsou nejdůležitější obědy. Večer přijde do deseti lidí," popsala obvyklou situaci Vladimíra Žáková. "Obědů vydáme do padesáti. Je to různé, podle dnů. Ve středu je dršťková, to chodí víc lidí než v úterý," zmínila Vladimíra Žáková (neděle a pondělí jsou zavírací dny - pozn. red.). "A v pátek, když jsou řízky, přijde i osmdesát lidí," dodala nájemkyně Zábořské hospody.