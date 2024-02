Bez ohledu na to, jaké zrovna panovalo počasí, vyrazili znovu koledníci Tříkrálové sbírky do ulic. Aby požádali o dary, ale také pro to, aby nad dveře napsali známá písmena K + M + B, k ochraně obydlí i všech, kdo ho obývají. Koledníci Tříkrálové sbírky Charity ČR nesli lidem radost a požehnání. A také nabídku přispět darem lidem, kteří jsou v nouzi. Dárci v českobudějovické diecézi do zapečetěných kasiček i dalšími způsoby přispěli rekordní částkou – 12 624 488 korun, o 1,3 milionu víc než v loňském roce.