V Trocnově nad železnicí do Budějovic už se rýsuje nový most, podívejte se

Nový most vzniká nad železniční tratí z Českých Budějovic do Českých Velenic. V Trocnově u Borovan doplní železobetonová konstrukce starší kamenný most, který zůstane zachován pro obsluhu některých místních nemovitostí. Termín dokončení stavby se ale protáhne.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

U Trocnova poblíž Borovan na Českobudějovicku staví nový most přes železnici. | Foto: Deník/Edwin Otta

Investorem akce je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK). Délka nosné konstrukce bude 165,8 metru, celková šířka mostu potom 10,35 metru. Nový most se staví proto, aby se napřímila dosavadní komunikace, která kolem zastávky procházela „esíčkem“. Zjednoduší to dopravu a umožní i provoz kamionů nad 14 tun nosnosti na trase Strážkovice – Třeboň. Místní se ale obávají, že to může přinést zhoršení bezpečnosti v nedalekém Trocnově. Proto přibyly v Trocnově některé úpravy na komunikacích a nové chodníky. Prodloužený termín Původně se počítalo s tím, že stavba skončí ještě letos. Ale akce má zpoždění a povětrnostní podmínky rozhodnou o tom, jestli bude do konce roku uvedena alespoň do zkušebního provozu s dokončením na jaře nebo se v prosinci nepovede ani zahájit zkušební provoz. Aktuálně je v místě úplná uzavírka. Práce na novém mostě začaly letos na jaře. V nedalekých Strážkovicích kraj uvedl do provozu v prosinci zbývající část obchvatu obce, na jaře se bude ještě předělávat křižovatka uvnitř Strážkovic. V Trhových Svinech kraj a město zrekonstruovali další úsek Trocnovské ulice, otevřený také v prosinci. Na trase z Budějovic do Svinů začal sloužit obchvat Strážkovic, podívejte se