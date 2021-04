Chodník i protihluková stěna mají být součástí nového mostu na vedlejší trase Třeboň - Český Krumlov u Trocnova. Vozovka bude celkem široká sedm metrů. Jako první se můžete podívat na vizualizaci.

Stavba nového mostu přes železniční trať u Trocnova nedaleko Borovan na Českobudějovicku. Na vizualizaci budoucí podoba lokality. Zdroj: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje | Foto: Deník/Edwin Otta

Stavbaři už se naplno pustili do práce u zastávky Trocnov, kde vznikne nový most přes železniční trať z českých Budějovic do Českých Velenic.