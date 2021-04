Ve čtvrtek zaznamenali hygienici na jihu Čech 283 potvrzených případů. Celkem 104 pozitivních se uzdravilo, čtyři osoby zemřely. Kumulativní počet diagnostikovaných tak k čtvrteční osmnácté hodině v regionu dosáhl 94 107. Počet vyléčených se zvýšil na 87 154, aktuálně pozitivních o 175 na 5 345 osob. V souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1 608 úmrtí.

Od středy přijaly laboratoře k PCR vyšetření 704 suspektních vzorků a 41 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k 18. hodině celkem 283 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 151 žen a 132 mužů. Nejvíce na Českobudějovicku (112), Táborsku (48) a Českokrumlovsku (34).

„Ve více než třetině případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, ve dvou desítkách případů na pracovišti. Devět případů se týkalo škol, čtyři zdravotnických zařízení a jeden sociálních služeb. Tři osoby se infikovaly v zahraničí - v Rakousku, na Slovensku a na Ukrajině,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 5 345 aktivních případů je jich aktuálně evidováno 1 768 na Českobudějovicku, 832 na Táborsku, 738 na Jindřichohradecku, 628 na Písecku, 520 na Českokrumlovsku, 461 na Prachaticku a 398 na Strakonicku. 1 608 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v kraji dosud indikováno celkem 235 606 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 2 037 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 41 na celkových 14 616,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 48 845 žen a 45 262 mužů. Z celkových 94 107 dosud potvrzených případů je 26 883 z Českobudějovicka, 15 518 z Táborska, 15 421 z Jindřichohradecka, 11 866 z Písecka, 10 271 ze Strakonicka, 7 558 z Českokrumlovska a 6 590 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo 9 481 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 1 988 do čtyř a 3 461 od čtyř do devíti let. 9 157 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 314 do kategorie 25 až 34 let, 15 872 do kategorie 35 až 44 let, 18 024 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 455 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 804 nemocných patří do skupiny 65+.

„Co se týče vyhledávacích antigenních testů mezi žáky a pracovníky jihočeských škol, ve středu bylo testováno 1 432 osob, z toho 988 dětí a 444 dospělých a zachyceny byly čtyři děti a dva dospělí. Ve čtvrtek bylo do dvacáté hodiny testováno 26 324 osob, z toho 19 623 dětí a 6 698 dospělých pracovníků ve školství a zachyceno bylo antigenním testováním pět školáků a pět pedagogů. Výsledky vyhledávacích testů budou ověřeny PCR testováním. Zatím byly v tomto týdnu potvrzeny metodou PCR v prostředí jihočeských škol jako pozitivní tři děti a čtyři dospělí,“ doplnila ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.