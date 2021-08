Problémem ale jsou podle starosty Iva Machálka odhadované náklady. Pro město s rozpočtem 170 milionů korun je investiční výdaj na úrovni 300 milionů dost velkým soustem. „Původně se počítalo 240 až 280 milionů, dnes je to 300 a víc, a to mluvím jen o stavbě,“ říká Ivo Machálek. Připojuje, že další náklady, zhruba na úrovni milionu korun na klienta, by si vyžádalo vnitřní vybavení. Projekt nyní počítá zhruba s 80 obyvateli. A z dotací lze čekat aktuálně jen zhruba třetinu nákladů na stavbu.

Starosta by se proto nebránil tomu, kdyby investici realizoval s městem nějaký partner. "Snažím se každému vysvětlit, že město není kraj nebo stát. My nejsme Budějovice. Pomozme tomu, ale ať si to postaví a provozuje subjekt, který vyhraje soutěž," myslí si Ivo Machálek a dodává, že ušetřené peníze může město využít například na rekonstrukci komunikací. Přitom by týnské radnici mohl zůstat vliv na některé důležité provozní záležitosti. "To by bylo věcí smluv s partnerem," říká starosta s tím, že by se tak dalo zajistit třeba obsazování míst v zařízení. Zároveň ale Ivo Machálek upozorňuje, že v zastupitelstvu existují různé názory, například i ten, že by bylo lepší, kdyby podobné zařízení vzniklo pod městem a bylo jím zcela vlastněno a provozováno.

Uchazečů, kteří by chtěli společně s městem pracovat na vzniku domova pro seniory, je několik. V Týně dnes fungují v několika objektech domy s pečovatelskou službou, dohromady nabízejí 65 míst. "Máme sem tam volná místa, ale nový domov by byl určen pro klienty, kteří už potřebují péči, ten v Týně chybí," popisuje situaci ve městě Ivo Machálek.

Podle Iva Machálka je nyní ve hře několik variant. Mimo jiné i spolupráce formou PPP projektu se soukromým subjektem. Při něm si budoucí vlastník objekt v podstatě pronajímá, ale provoz je po dohodnutou dobu, než se v nájmu zařízení splatí, starostí investora. Jiní investoři by zařízení postavili a rovnou provozovali ve vlastní režii. Kapacita nabídek je od 90 do 120 lůžek. Někteří by si pro stavbu připravili i vlastní finální dokumentaci.

Týnu nabídla partnerství i společnost Clementas. Podle Renaty Prokešové, generální ředitelky domovů Clementas, firma vznikla v roce 2017, nyní má tři domovy ve středních a západních Čechách a připravuje několik dalších projektů k realizaci. Nabízí celodenní péči o klienty ve stacionáři nebo odlehčovací službu, kdy je o klienta pečováno jen na přechodnou dobu. "Poskytujeme individuální péči, jsme hodně zaměřeni na zdravotnickou péči," říká Renata Prokešová. A doplňuje, že ohledně plateb za pobyt by u Clementasu v Týně klienti při pobytu nedopláceli žádné peníze nad rámec zákonné úhrady. "To znamená, že by měli stejné podmínky, jako klienti ve státních domovech. V neposlední řadě u nás vždy v daném regionu najde smysluplnou práci spousta místních lidí,“ uvádí Renata Prokešová za Clementas.

Důležitou pozici má v sociálních službách Jihočeský kraj. Zařízení, aby mohlo čerpat podporu od státu či kraje na provoz, potřebuje zařazení do oficiální krajské sítě poskytovatelů péče. Podle náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové je pro Týn nyní rezervována kapacita sto lůžek v rámci zmíněné sítě. Ale není předem určeno, že podporu bude čerpat ten nebo ten. "Kdokoliv zařízení vystaví, ať město nebo soukromý investor, má nárok na podporu," říká Lucie Kozlová. Připomíná ale, že v rámci kraje je o podporu podobných služeb velký zájem a nelze rezervu v kapacitě držet pro nějaké místo věčně.

Do rozhodování v Týně o konkrétním projektu nechce náměstkyně hejtmana nijak zasahovat. "Záleží na nich, ať se rozhodnou, jak chtějí," zdůrazňuje Lucie Kozlová. Pokud by se jednalo o spolupráci formou PPP projektu, kraj by zřejmě nebyl proti, aby se první zařízení na jihu Čech postavilo touto formou. "Je to cesta, kterou můžeme jít," říká Lucie Kozlová s tím, že domovy se speciálním režimem jsou nákladnou záležitostí a pokud se najde investor, je PPP projekt také v sociální oblasti jedno z řešení.

Veřejná debata v Týně koncem měsíce má představit jak jednotlivé zájemce o spolupráci s městem, tak jednotlivé možnosti, jak by se domov pro seniory mohl realizovat.