Obtížné vyjednávání mají před sebou v nadcházejících dnech politická uskupení ve vltavotýnském zastupitelstvu. Těsná většina, kterou měla dosavadní koalice, byla ztracena odchodem Pirátů a nyní se hledají případná nová spojenectví.

Debaty trvají už několik týdnů. "Variant je spousta, ale jak to dopadne nikdo neví," říká nynější starosta Ivo Machálek (Trikolóra). Příští týden se však koná zastupitelstvo a je možné, že už před ním bude jasno.

Rozhovory komplikuje skutečnost, že v Týně nad Vltavou je 21 zastupitelských křesel rozděleno mezi osm subjektů. Paradoxem je, že vítěz voleb, sdružení nezávislých kandidátů Protejn, s pěti hlasy skončilo v opozici. Teď by se díky kroku Pirátů mohla situace změnit. Jejich lídr Jan Novák uvedl, že s KDU-ČSL a sdružením Protejn nyní dohromady disponují deseti hlasy a jednají s dalšími subjekty. "Při starém to zůstat nemůže," je přesvědčen Jan Novák a dodává, že bez Pirátů by dosud vládnoucí spojenectví složené z Trikolóry, ODS, Změny 2020 a Tejňáků nemohlo jako menšina v zastupitelstvu dál vést město. Šlo by to jedině s podporou komunistů, čemuž by se u pravicových uskupení Jan Novák divil.

Podle starosty Ivo Machálka by ale hlasování dvou nestraníků zvolených za KSČM ve prospěch "oslabené" koalice nebylo nic nového. "Podporovali nás od začátku," konstatoval Ivo Machálek a připojil, že zástupce komunistů oslovil program nynější koalice. Oficiálně by pak koalice měla devět hlasů, ale fakticky jedenáct.

V Týně nad Vltavou rozlomil dosavadní koalici postoj k zastupiteli Davidu Slepičkovi (Změna 2020), který zastává post ředitele Městského centra vzdělávání a kultury. Byl jmenován radou města bez výběrového řízení, když vloni náhle skončil dosavadní ředitel. Piráti mu ale vyčítají překračování kompetencí a údajně nevybíravé chování k některým zaměstnancům městského úřadu. Poukazují také na to, že koalice už několikrát odsunula slíbené vypsání řádného výběrového řízení na šéfa MCKV.

Starosta sice připouští, že David Slepička někdy jedná "nediplomaticky". Ale Ivo Machálek připojuje, že šéf kultury má ve své funkci nepopiratelné výsledky. David Slepička si myslí, že motivace Pirátů je politická a připomíná, že za řadu měsíců, kdy vede MCKV, neslyšel třeba na jednání rady města žádnou věcnou výtku, co udělal špatně. "Původně jsem tu byl na dva měsíce, pak přišel koronavirus. Do rozpočtu jsem teď prosadil investice. Chtěl bych, abych je mohl rozběhnout," říká ke svému působení v čele MCKV David Slepička a připojuje, že by měl přijít i nový zaměstnanec. "Pak by se mělo vypsat výběrové řízení," dodává David Slepička s tím, že nyní je MKCV kvůli odchodům zaměstnankyň na mateřskou v kritické personální situaci a sám třeba zastává i pozici produkčního Sokolovny.

Podle Tomáše Tvrdíka (ODS) nyní koalice nemá většinu, ale neznamená to její konec. "Koalice zůstala menšinová," říká Tomáš Tvrdík k vývoji v Týně a připojuje, že s ODS žádná strana nejednala a sami občanští demokraté třeba nevedou ani nepovedou jednání s jinými stranami o jiné koalici ani s KSČM o podpoře. "Bude na vůli zastupitelstva jak bude hlasovat," dodává Tomáš Tvrdík a doplňuje, že problém MCKV není problém Davida Slepičky, ale stabilizace městské organizace.

Pod týnské MKCV patří kulturní dům Sokolovna, infocentrum, městské muzeum, knihovna a galerie. Nyní je MKCV samostatnou organizací, ale není vyloučeno, že bude začleněno přímo pod městský úřad. Některé strany v zastupitelstvu to doporučují.