Týn nad Vltavou - Město Týn nad Vltavou se již po druhé zúčastnilo o víkendu celorepublikového festivalu Den architektury, do kterého jsou zapojena česká a moravská města i obce.

Celým letošním programem se jako hlavní linie vine téma „Architektura společně“, festival si připomíná výročí 100 let od založení Československa.



Pro zájemce o prvorepublikovou architekturu byl v letošním roce kromě poutavého výkladu historika Honzy Ivanegy připraven i „Utajený koncert“, tedy akce, která se na Vltavotýnsku doposud neudála. Kulturní nadšenci tak měli za úkol pomocí indicií uhodnout nejen hudební skupinu, ale také lokaci, kde se koncert odehraje. Úspěšní „hadači“ byli odměněni upomínkovými předměty vystupující kapely a volným vstupem do Únikové místnosti, která je na Vltavotýnsku dalším novodobým počinem.



A kdo že to nakonec Tejňákům zahrál? Kapela Tomáš Palucha na zahradě u prvorepublikové funkcionalistické vily, kde si již v minulosti odehrávaly klavírní koncerty Vlastimily Pospíšilové.



Miroslav Bžoch