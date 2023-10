/VIDEO/ Rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou vkročila do další etapy. Ve čtvrtek 19. října stavbaři nad řeku usazovali ocelové nosníky pro nový most.

Rekonstrukce mostu v Týně nad Vltavou. Usazování nových ocelových nosníků. | Video: Edwin Otta

Kdo jel ve čtvrtek 19. října do Týna nad Vltavou autem, mohl na několika místech potkat tahače, jejichž náklad tvořily mohutné ocelové nosníky. Jeřáb nosníky po celý den skládal jako obří kousky stavebnice na pilíře v řece Vltavě v Týně nad Vltavou.

Ze břehu byl každý nosník podle předem připravených značek zaměřen a „nahrubo“ usazen. Pro stavbaře to ovšem znamená s přesností přibližně na jeden centimetr. V pátek by se měly nosníky pomocí hydraulických strojů usadit s přesností na milimetr a posléze svařit.

Pilíře jsou jediným zbytkem z bývalého mostu o jehož rekonstrukci kvůli různým vadám v těsnění nebo mostovce rozhodli jihočeští krajští zastupitelé. Pro osobní dopravu aktuálně slouží provizorní most na úrovni náplavky pod kostelem. Kvůli rekonstrukci mostu se změnilo i dopravní značení v přilehlých ulicích a například některé přednosti v jízdě. Pro nákladní dopravu platí objížďky, které pro pravý břeh vedou zčásti až po D3. Pro levý břeh přes silnici I/20.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby by akce měla skončit v roce 2024 na přelomu léta a podzimu. Zakázka je specifická tím, že jeden dodavatel má vše projektovat i realizovat. Ve výběrovém řízení uspělo jako dodavatel Sdružení EUROVIA -SMP-Most Týn – EUROVIA CZ a.s., Praha a Stavby mostů a.s., Praha. Náklady mají činit zhruba 200 milionů korun.

Pro cyklisty

Město Týn nad Vltavou se bude podle starosty Karla Hladečka na akci podílet úpravami předpolí mostu. Jak už dříve uvedl pro Deník, na mostu totiž přibude prostor pro cyklisty a bude nutné navázat na most cyklostezky v okolí. Radnice bude řešit i přeložky některých sítí.

Aktuální svedení dopravy na provizorní most si vynutilo i dopravní změny. Například Žižkova ulice na Malé Straně, která je jinak celá jednosměrná, bude nyní zčásti obousměrná.