Zhruba měsíc mají v Týně nad Vltavou politické strany na to, aby vytvořily v zastupitelstvu novou většinu. Dosavadní koalice měla 11 hlasů z 21, ale dva důležité mandáty jsou pryč, protože Piráti odcházejí.

Skutečnost, že pozice nynější koalice je ohrožena, přiznává i starosta Ivo Machálek (Trikolóra). „Opozice měla deset hlasů, teď by měli dvanáct,“ říká Ivo Machálek s tím, že o nové koalici už se vedou jednání. Nejbližší zasedání zastupitelstva se chystá v Týně na 24. září. „Tam už bude určitě rozhodnuto,“ odhadl dobu, do kdy bude Týn znát novou koalici, Ivo Machálek.

Situace v týnském zastupitelstvu je už několik volebních období složitá v tom, že jsou hlasy voličů rozloženy mezi řadu subjektů a koalice se velmi obtížně skládají.

V zastupitelstvu Týna nad Vltavou, které má 21 členů, je zastoupeno osm politických subjektů, přičemž koalici nyní tvořily – Trikolóra (3 mandáty), ODS (3) Tejňáci (1) Změna 2020 (1), jeden zastupitel nezařazený a Piráti (2). V opozici byly strany Protejn (5), KDU-ČSL (3) a KSČM (2).

Svůj krok odůvodňují Piráti kritikou radního za Změnu 2020 Davida Slepičky, ten ale říká, že jde jen o politické divadlo.

Hodně ostrá slova teď létají mezi některými zastupiteli v Týně nad Vltavou. Piráti odcházejí z koalice a podle jejich lídra Jana Nováka je to kvůli radnímu za Změnu 2020 Davidu Slepičkovi. Jan Novák tvrdí, že David Slepička ve funkci šéfa Městského centra kultury a vzdělávání (MCKV) šikanuje úředníky a drží se na postu dík současné koalici i bez výběrového řízení.

Podle Davida Slepičky je ale pirátský odchod z koalice jen divadlem kvůli blížícím se krajským volbám a důvody považuje za vymyšlené. „Spolupracuji s mnoha úředníky, řediteli vltavotýnských škol. Nezaznamenal jsem žádné stížnosti, neochotu se mnou spolupracovat,“ říká David Slepička a dodává, že od nyní již bývalého koaličního kolegy za dobu svého působení ve funkci ředitele MCKV neslyšel konkrétní výhrady.

NOVÁ KOALICE

Starosta Ivo Machálek (Trikolóra) potvrdil, že se nyní v Týně jedná o nové koalici. „Teď se jedná na všechny strany,“ konstatoval Ivo Machálek. Na otázku Deníku, zda v akci Pirátů nevidí politický tah před krajskými volbami, starosta odpověděl, že trošku mu to tak připadá, ale zdůraznil, že jde jen o jeho názor.

K samotnému sporu Ivo Machálek zmínil, že David Slepička má někdy výroky až za hranou. „Z jedné strany jedná nediplomaticky až neslušně. Ale zase je za ním vidět práce. Ve své funkci dokázal spoustu úspěchů,“ řekl Ivo Machálek a připojil, že případné odvolání či setrvání Davida Slepičky ve funkci je věcí strany, která ho nominovala, tedy Změny 2020.

NA ZASTUPITELSTVU

Podle zastupitele za opoziční Protejn Karla Hladečka by měl být post šéfa MCKV obsazen výběrovým řízením. „Tlačili jsme na to. Tím jsme ale nechtěli říct, že by to pan Slepička dělal špatně,“ říká Karel Hladeček. Zda dochází k šikaně úředníků nechce zastupitel za Protejn soudit. Ale předpokládá, že na nejbližším zastupitelstvu (má se konat 24. září) by měli všichni dotčení, včetně úředníků, dostat prostor k vyjádření.

„Nepředpokládám, že by pokračovala dosavadní koalice,“ říká pak Karel Hladeček k možným změnám ve vedení města. „Ale podle mých informací teď není žádná nová koalice uzavřená,“ dodává Karel Hladeček k aktuálnímu stavu s tím, že situace je v Týně hodně zamotaná, protože v zastupitelstvu je řada subjektů a situace je hodně složitá.